«Game of Thrones»-Star Coster-Waldau geht zu Apple

US-Fernsehen

Der Schauspieler wird bei dem neuen Jennifer-Garner-Projekt «The Last Thing He Told Me» mitwirken.

Laut Informationen des US-Branchenblattes ‚Variety‘ wird Nikolaj Coster-Waldau neben Jennifer Garner in der AppleTV+-Seriemitwirken. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Laura Dave. Es wurde bereits angekündigt, dass Angourie Rice ebenfalls in der Serie mitspielen wird.Die Serie folgt Hannah (Garner), einer Frau, die eine unerwartete Beziehung zu ihrer sechzehnjährigen Stieftochter Bailey (Rice) aufbaut, während sie nach der Wahrheit darüber sucht, warum ihr Mann auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Coster-Waldau wird die Rolle von Owen, Hannahs Ehemann, übernehmen.Dave wird ihren Roman zusammen mit ihrem Co-Autor und Ehemann Josh Singer verfilmen, wobei beide auch als ausführende Produzenten fungieren. Garner wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch die Produktion übernehmen. Reese Witherspoon und Lauren Neustadter sind im Auftrag von Hello Sunshine als ausführende Produzenten tätig. Olivia Newman wird Regie führen und mitproduzieren. 20th Television ist das Studio.