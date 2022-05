«Sing meinen Song» punktet weiterhin

Quotennews

Auch im Anschluss passte VOX das Programm an die Musikshow an und durfte sich so mit den Quoten des Abends zufriedengeben.



Nachdem Clueso in der Auftaktfolge der neuen Staffel vonvergangenen Woche den Anfang gemacht hatte, stand nun das Musiker-Duo SDP bestehend aus Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin im Fokus. Songs wie „Ich will nur, dass du weiß“ oder „Ne Leiche“ wurden von den anderen Künstlern in ihrem eigenen Stil gecovert. Der Start der neusten Staffel glückte in der Vorwoche mit 1,28 Millionen Fernsehenden, was für solide 4,7 Prozent Marktanteil sorgte. Besonders gut lief es für die 0,66 Millionen Jüngeren mit einer starken Quote von 9,9 Prozent.Diesen überzeugenden Einstand wiederholte der Sender gestern nicht, allerdings waren weiterhin 1,16 Millionen Zuschauer mit von der Partie. Dies spiegelte sich in einem passablen Marktanteil von 4,4 Prozent wider. Auch in der Zielgruppe hielt man sich mit 0,59 Millionen Umworbenen weiterhin bei einer sehr hohen Sehbeteiligung von 9,6 Prozent.Auch in dem anschließenden Programmpunktstand das Musiker-Duo erneut im Mittelpunkt. 0,63 Millionen Fernsehende sorgten weiterhin für annehmbare 3,8 Prozent Marktanteil. Die 0,32 Millionen Jüngeren hielten sich mit guten 7,9 Prozent über dem Senderschnitt.überzeugte 0,32 Millionen Neugierige und steigerte sich somit gegenüber der Vorwoche von schwachen 2,3 auf maue 3,1 Prozent. Bei den 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährigen gelang ebenfalls ein Sprung von ernüchternden 3,1 auf akzeptable 5,6 Prozent.