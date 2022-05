Primetime-Check

Wie schlug sich «Der Preis ist heiß» am Mittwoch? Startete «Club der guten Laune» bei Sat.1 erfolgreich?

Schon in der vergangenen Woche war der Start voneine Enttäuschung, die ARD-Serie erzielte mit den Episoden drei und vier nun 2,48 und 2,06 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf maue 9,8 und 8,0 Prozent. Beim jungen Publikum musste man mit 6,0 und 4,9 Prozent leben. Die Info-Schiene, bestehend aus(1,69 Millionen) und(1,90 Millionen), sicherte sich 7,2 und 9,8 Prozent und verbuchte 4,1 und 7,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.underreichten 3,26 und 4,12 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 12,7 und 17,2 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 4,8 und 9,7 Prozent dabei. Dasgenerierte 2,71 Millionen Zuschauer, die Marktanteile wurden mit 13,6 und 7,2 Prozent beziffert. Der Start vonbrachte Sat.1 lediglich 0,73 Millionen Zuschauer, mit 0,23 Millionen jungen Leuten setzte man die Show mit vier Prozent in den Sand.undschickte RTL 2,84 und 2,01 Millionen Zuseher, bei den Umworbenen fuhr man großartige 17,1 und 14,7 Prozent Marktanteil ein.brachte ProSieben 0,98 Millionen Zuschauer, eheauf 0,96 Millionen kam. Die Marktanteile bewegten sich in der Zielgruppe bei 13,7 und 12,1 Prozent. Das Journalwollten sich danach noch 0,45 Millionen Zuschauer geben, in der Zielgruppe wurden 0,31 Millionen sowie 5,8 Prozent erzielt.Folge vier vonsorgte bei RTLZWEI für 0,83 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen fuhr man 7,2 Prozent ein. Zwei neue-Episoden generierten 1,03 und 0,95 Millionen Zuschauer für VOX, bei den jungen Leuten sicherte sich der Sender 6,3 und 5,1 Prozent. Kabel Eins setzte auf den Spielfilm, der bei 0,89 Millionen Zuschauern gefragt war. Der Zielgruppen-Marktanteil lag bei 5,9 Prozent.