Comic-Laden

Der Hollywood-Schauspieler Keanu Reeves präsentiert sein ersten Comic.

Der kanadische Schauspieler Keanu Reeves präsentiert gemeinsam mit Matt Kindt und Ron Garney seinen ersten Comic mit dem Namen ‚BRZRKR‘. Die fast unaussprechlichen Buchstaben sollen ‚Berserker‘ bedeuten und auf einen im Blutrausch befindlichen Krieger hinweisen, womit der Inhalt des Comics umrissen ist. Reeves, der die Idee zum Comic vor Beginn der Pandemie auf der Basis vieler seiner Filme und japanischer Mangas entwickelt hat, zeichnet einen unsterblichen, blutrünstigen Krieger, der vor 80.000 Jahren geboren wurde. Weil das Dorf seiner Eltern immer wieder überfallen wurde, entwickelte sich sein Blutdurst. Damit rettet er das Dorf und verdient sich in späterer Folge sein Leben als Auftragsmörder und Mitarbeiter einer Eliteeinheit bei der Armee.Der Comic springt zwischen verschiedenen Episoden der Weltgeschichte und ist an vielen Orten thematisch angesiedelt. Weil Berserker, der im Comic nur B genannt wird, letztlich für die US-Regierung arbeitet, wird ihm Hilfe in Aussicht gestellt. In einem Labor der Gegenwart werden die Gründe für seine Unsterblichkeit, aber auch für seinen Blutrausch, untersucht. Der Comic springt zwischen den actiongeladenen und teilweise brutalen Szenen und den ruhigen Bildern im Labor. Dadurch wird der Spannungsbogen vielschichtig und interessant.Der Titelheld B, halb Gott und halb Mensch, gleicht in seinem Äußeren Reeves und verweist auf einige dessen gedrehter Filme bildlich und inhaltlich. Die expressiven Farben der Kämpfe in Verbindung mit den ruhigen Laboreinheiten machen den Comic spannend und haben zu einem großen Erfolg in den USA geführt. Während die Kriegsszenen gerne in Rot dargestellt sind, sind die Szenen im Labor in Blautönen gehalten. Eine Verfilmung des 144 Seiten starken Comics ist bereits in Planung. Der Comic hat eine Größe von 16x24 cm. Zur Finanzierung des Projektes wurde ein Crowdfunding eingerichtet, das Zeichen- und Autorenteam konnte mit dem Künstler Ron Garney auf jenen Mann zurückgreifen, der in der Vergangenheit für die Marvel-Superhelden gezeichnet hat.