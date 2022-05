Podstars

Die FUNK-Zwillinge Dennis und Benni Wolter haben inzwischen auch einen Podcast gestartet.

Die erfolgreichen YouTube-Zwillinge Dennis und Benni Wolter begeistern ihre Fans seit Jahren mit ihrem Showformat «World Wide Wohnzimmer» bei dem sie regelmäßig mit verschiedenen Gästen unterhaltsame Showformate bieten und sich mittlerweile ein Millionen Publikum aufgebaut haben. Dort veröffentlichen sie spannende Interviews mit interessanten Menschen, aber auch Spieleformate wie "KORREKT oder WEG! - Das Quiz mit Tisch" und "Erkennst DU den Song?" gehören dazu.Doch was passiert eigentlich hinter der Kamera? Was haben die beiden zu erzählen, was beim «World Wide Wohnzimmer» bisher noch keinen Platz gefunden hat? Und was passiert, wenn sie tatsächlich mal im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen runterlassen? In ihrem Podcast, der vor rund einem Jahr erstmalig veröffentlicht wurde, tragen sie ausschließlich Handtuch und ihr Herz auf der Zunge. Mit demerfüllen die beiden ihren treuen Fans einen lang ersehnten Wunsch und laden die Zuhörenden auf eine akustische Fahrt ins liebevoll chaotische Leben der Zwillinge ein. Dabei werden die ein oder anderen lange verborgenen Geheimnisse gelüftet und andere Bekenntnisse sehr offenherzig präsentiert. Dabei kann es durchaus auch mal schlüpfriger werden, denn so ehrlich hat man das World Wide Wohnzimmer noch nie geseh... gehört.Der Podcast gehört, wie auch der YouTube-Channel der zwei, zum Multi-Channel-Netzwerk funk - von ARD und ZDF . Die wöchentlich erscheinenden Folgen sind in der Regel zwischen 45 und 60 Minuten lang und bieten feinste Unterhaltung für alle, die sich gerne entertainen lassen. Der «Saunaclub Susanne» ging erstmals im Mai 2021 on air und wächst seitdem stetig an Fans. Mittlerweile wurden 44 Folgen veröffentlicht (Stand: 27.04.2022), wobei die zuletzt erschienene Folge gleichzeitig den Start der fünften Staffel markiert. Die unterschiedlichen Rubriken des Podcast sind in der Regel mit denen dem Sauna-Gang typischen Aktionen zu assoziieren. So gibt es beispielsweise die Kategorie Aufguss. Zu hören ist der Podcast überall, wo es Podcasts gibt.