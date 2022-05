Weitere Gesichter für «Percy Jackson»-Serie

US-Fernsehen

Das neue Projekt von Disney+ hat sich die Arbeit von Aryan Simhadri und Leah Sava Jeffries gesichert.

Derzeit stellt Disney+ ein Team für die Seriezusammen. Nun berichtet das US-Branchenmagazin ‚Variety‘, dass Aryan Simhadri die Rolle des Grover und Leah Sava Jeffries die Rolle der Annabeth übernehmen werden. Die beiden gesellen sich zu dem bereits angekündigten Serienhauptdarsteller Walker Scobell, der Percy spielen wird.Die Serienadaption der Buchreihe von Rick Riordan wurde bereits im Januar bei dem Streamer bestellt. Die Live-Action-Serie erzählt die fantastische Geschichte des titelgebenden zwölfjährigen modernen Halbgottes (Scobell), der sich gerade mit seinen neu entdeckten übernatürlichen Kräften arrangiert, als der Himmelsgott Zeus ihn beschuldigt, seinen Meisterblitz gestohlen zu haben. Mit Hilfe seiner Freunde Grover und Annabeth muss Percy sich auf das Abenteuer seines Lebens begeben, um ihn zu finden und die Ordnung im Olymp wiederherzustellen.Grover ist ein Satyr, halb Junge und halb Ziege, der als zwölfjähriger Junge verkleidet ist. Er sorgt sich sehr um andere und entscheidet sich immer für das Beste für sie, manchmal auf seine eigenen Kosten. Obwohl er von Natur aus vorsichtig ist, wird er sich immer in einen Kampf stürzen, um seine Freunde zu beschützen, besonders seinen besten Freund Percy.Annabeth ist eine echte Tochter der griechischen Göttin Athene. Sie ist eine brillante Strategin mit einem aktiven und neugierigen Geist. Nachdem sie die letzten fünf Jahre in Camp Half-Blood verbracht hat, sehnt sie sich danach, ihren Mut in der menschlichen Welt zu testen, an die sie sich kaum noch erinnern kann. Sie trainiert Percy, um in der mythologischen Welt zu überleben, und er hilft ihr im Gegenzug, sich mit ihrer Menschlichkeit zu verbinden.