RTL feiert Thronjubiläum der Queen  Jauch quizzt gegen Lichter

TV-News

RTL widmet der Queen einen ganzen Thementag, der sich von 10:00 Uhr morgens bis Mitternacht zieht.

Anlässlich des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. räumt RTL am 2. Juni weite Teile seines Programms frei, um die 95-Jährige zu feiern. An jenem Tag beginnen viertägigen Feierlichkeiten in Großbritannien. Der RTL-Thementag beginnt bereits ab 10:00 Uhr mit der Dokumentation. Mitglieder der Königsfamilie, Freunde und Weggefährten kommen darin zu Wort. Im Anschluss geht es um 11:00 Uhr weiter mit einem, in welchem die traditionelle Militärparade „Trooping the Colour“ zu sehen sein wird. Aus dem Kölner Studio wird VIP-Expertin Frauke Ludowig kommentieren, wobei Adelsexperte Micheal Begasse live aus London zugeschaltet sein wird. Zudem widmet das dreistündige Mittagsmagazindem Thronjubiläum einen Schwerpunkt.Im Anschluss zeigt RTL die Dokumentation, die sich um die beiden Schwestern dreht, die unterschiedlich kaum sein könnten. In der zweistündigen Doku soll die Beziehung der Schwestern beleuchtet werden. Ab 17:00 Uhr folgt das reguläre Programm mit Nachrichten und den drei gewohnten Soaps. Erst um 20:15 Uhr setzt RTL erneut auf das royale Thema und strahlt die eigenproduzierte Reportageaus. Ludowig führt darin durch das Leben der britischen Königin, die mit gerade einmal 25 Jahren den Thron des Vereinigten Königreichs bestieg. Um 22:05 Uhr folgt die Dokumentation, die aber bereits nach zehn Minuten für die 20-minütige Nachrichtensendungunterbrochen wird. Zwischen 22:35 Uhr und Mitternacht folgt der zweite Teil und somit der Abschluss des Thementages.Währenddessen gibt es auch beim Streamingdienst RTL+ zahlreiche Inhalte zum Thronjubiläum.undblicken hinter die Kulissen der britischen Königsfamilie und sind ab dem 2. Juni auf der Plattform abrufbar.Noch im Mai setzt RTL die Quizsendungfort. Am Montag, 30. Mai, kommt sein Kontrahent erneut vom ZDF und ist Horst Lichter. Wie beim Duell «Jauch gegen Sigl» wird Lichter zweimal gegen Günther Jauch antreten. Wer Lichter zur Seite steht und ihn beim Beantworten der Quizfragen unterstützt, hat RTL noch nicht bekannt gegeben. Oliver Pocher übernimmt erneut die Moderation.