RTL Deutschland eröffnet Bereich Nachhaltigkeit und Vielfalt

Vermischtes

Um Nachhaltigkeit, Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion noch stärker und sichtbarer im Unternehmen zu festigen, wird Mirjam Trunk einen neugeschaffenen Bereich leiten.

Der Medienkonzern RTL Deutschland möchte sich künftig für mehr Nachhaltigkeit, Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion einsetzen und hat deshalb den eigenständigen Unternehmensbereich „Sustainability & DE&I“ (Diversity, Equity & Inclusion) geschaffen. Damit sollen diese Themen künftig noch stärker und sichtbarer im Unternehmen verankert werden. Zusätzlich zu ihrer Funktion als Chief Crossmedia Officer wird Mirjam Trunk den Bereich leiten. In dieser Funktion berichtet sie an die Geschäftsführung von RTL Deutschland.„Das Thema Sustainability ist ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Gleichzeitig sind Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion wesentliche Komponenten unserer Unternehmenskultur, denen wir künftig noch mehr Priorität geben möchten. Durch den Bereich stellen wir sicher, dass die Themen übergreifend erdacht, entwickelt und umgesetzt werden. Wir freuen uns sehr, dass wir in Mirijam Trunk eine leidenschaftliche Vertreterin für alle diese Aspekte an der Spitze haben, die die Themen nicht nur zentral vorantreibt, sondern auch mit vielen Projekten aus dem Crossmedia-Bereich, etwa im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche, verknüpfen kann“, werden Matthias Dang und Stephan Schäfer, Co-CEOs RTL Deutschland, in einer Unternehmensmitteilung zitiert.In dem Bereich „Sustainability & DE&I“ sollen die bestehenden strategischen Initiativen und Projekte von RTL Deutschland zusammengeführt werden. Dazu zählen alle Maßnahmen zur Klimaneutralität, auf die sich RTL Deutschland bis zum Jahr 2030 verpflichtet hat, ebenso wie die vielfältigen Aktivitäten im Bereich der Diversität. Darauf aufbauend wird das Team die übergreifende Strategie weiterentwickeln sowie künftige Handlungsfelder und Ziele für die Umsetzung definieren.