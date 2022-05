«Justified»-Revival: Viele Altstars dabei

US-Fernsehen

FX hat acht weitere Darsteller gefunden, die bei der neuen Serie mitspielen.

Bei dem Disney-Sender FX steht das Revival vonbevor und die Verantwortlichen haben zahlreiche Darsteller gecastet. Neben Rückkehrer Timothy Olyphant wird die Serie auch mit Aunjanue Ellis («King Richard», «When They See Us»), Boyd Holbrook («Narcos», «The Sandman»), Adelaide Clemens («The Great Gatsby», «Rectify»), Vondie Curtis Hall («Harriet», «The Night House»), Marin Ireland («Y: The Last Man», «The Umbrella Academy»), Norbert Leo Butz («Bloodline», «Fosse/Verdon»), Victor Williams («The Good Lord Bird», «The King of Queens») und Vivian Olyphant besetzt sein.Olyphant wird erneut die Rolle des stellvertretenden US-Marshals Raylan Givens spielen. Die limitierte Serie trägt offiziell den Titel. Sie ist inspiriert von dem Buch "City Primeval: High Noon in Detroit" von Elmore Leonard. Leonard schuf die Figur des Givens, der in mehreren Romanen des Autors und in der Novelle "Fire in the Hole" auftauchte, wobei letztere als Grundlage für «Justified» diente. Die Produktion soll in den nächsten Tagen beginnen.Die Serie knüpft an Givens an, acht Jahre nachdem er Kentucky hinter sich gelassen hat. Er lebt jetzt in Miami, ein wandelnder Anachronismus, der sein Leben als U.S. Marshal und Teilzeitvater eines 15-jährigen Mädchens (Vivan Olyphant) meistert. Sein Haar ist grauer, sein Hut schmutziger, und die Straße vor ihm ist plötzlich viel kürzer als die Straße hinter ihm.