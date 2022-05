Quotencheck

Im März startete die sechsteilige Fernsehshow mit der Komikerin, die bereits mit 29 Jahren ihre eigene Sendung im Ersten hatte.

Komikerin, Schauspielerin und Moderatorin Tahnee Schaffarczyk, die unter anderem zum Ensemble von «Binge Reloaded» und «LOL: Last One Laughing» gehört, bekam mit 29 Jahren ihre Sendung im Ersten. Bereits seit zehn Jahren ist die aus Heinsberg stammende Frau im Fernsehen oder Internet zu sehen. Der SWR ließ für Das Erste die Sendung «Limbus – Zur Hölle mit Tahnee» produzieren.Die erste Episode wurde am Donnerstag, den 17. März, ausgestrahlt. 0,42 Millionen Menschen wollten die Komikerin mit Marijke Amando und Marcella Rockefeller sehen. Das Thema Trägheit interessierte 4,4 Prozent der Fernsehzuschauer. Das aufgrund eines Sonderberichts verlegte Format zog nur 0,12 Millionen junge Zuschauer an, die Sendung musste sich mit 4,7 Prozent Marktanteil zufriedengeben.Sieben Tage später verfolgten 0,44 Millionen Zuschauer Oliver Pocher und Gianni Jovanovic, die einen Marktanteil von 5,2 Prozent ergatterten. Beim jungen Publikum sicherte sich das Thema Zorn nur 0,09 Millionen Zuschauer, schwache 4,2 Prozent waren die Folge. Beim jungen Publikum ging es aber Ende März noch einmal deutlich abwärts, auf dem regulären Sendeplatz um 23.35 Uhr wurden nur 60.000 Zuschauer und 2,2 Prozent Marktanteil erzielt. Die Sendung über Völlerei, in der Clueso und Idil Baydar im Studio waren, unterhielt 0,41 Millionen Zuschauer und sorgte für 3,8 Prozent.Die vierte Folge, die am 7. April lief, brachte Isabel Varell und Thelma Buabeng ins Erste. 0,52 Millionen Zuschauer verfolgten die Episode, die sich um Habgier drehte. Der Gesamtmarktanteil lag bei 4,7 Prozent, mit 0,12 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden 4,1 Prozent Marktanteil generiert. Kitty Kat und Riccardo Simonetti standen für das Thema Hochmut bereit. Dieses erreichte 0,40 Millionen Zuschauer und lieferte 4,2 Prozent Marktanteil. Mit 0,10 Millionen jungen Zuschauern sicherte man sich 4,3 Prozent.Das Finale, das am 28. April ausgestrahlt wurde, beschäftigte sich mit dem Thema Neid. Dazu hatte Tahnee Michael Mittermeier und Aminata Belli eingeladen. 0,34 Millionen Zuschauer schalteten ein und verhalfen dem Format zu 3,2 Prozent Marktanteil. Jedoch waren darunter nur 80.000 junge Zuschauer, sodass man nur drei Prozent Marktanteil verbuchte.«Limbus – Zur Hölle mit Tahnee» war ein Flop. Lediglich 0,42 Millionen Fernsehzuschauer interessierten sich für die Fernsehsendung von Tahnee Schaffarczyk, die einen Marktanteil von 4,3 Prozent vorweisen konnte. Die Produktion, die von Riverside Entertainment aufgezeichnet wurde, sorgte für 0,10 Millionen junge Fernsehzuschauer. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen führte zu ungenügenden 3,8 Prozent.