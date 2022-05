Blockbuster-Battle

Keanu Reeves duelliert sich gegen Tom Cruise und am Ende wartet Liam Hemsworth darauf den beiden Action-Helden den Sieg streitig zu machen. Wer holt sich den Sieg in diesem Battle?

(Sky Action HD, 20:15 Uhr)Den legendären Auftragskiller John Wick lässt sein Job nicht los. Jetzt zwingt ihn Ex-Kollege Santino D'Antonio, einen alten Blutschwur einzuhalten und ihm die Kontrolle über eine internationale Killer-Organisation zu erkämpfen. Dafür muss Wick in Rom und New York mit einer ganzen Armada von Killern fertig werden. Quotenmeter zog dieses Fazit in der Kino-Kritik vor fünf Jahren : „«John Wick: Kapitel 2» ist ein betörend schön inszenierter Actionfilm mit surrealistischen Anleihen, der immer dann ein wenig an Tempo verliert, wenn Regisseur Chad Stahelski den Mythos um die Titelfigur weiter ausbauen will. Dafür entschädigen die spektakulären Kampfsequenzen ebenso wie ein toll aufgelegter Keanu Reeves.“Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Packende Fortsetzung des Thrillers mit Superstar Tom Cruise: Der ehemalige Militärpolizist Jack Reacher reist nach Virginia, um sich mit seiner Nachfolgerin Major Susan Turner zu treffen. Doch die wird der Spionage bezichtigt und verhaftet. Und auch Reacher sieht sich schlimmen Vorwürfen ausgesetzt: Er soll vor 16 Jahren einen Mord verübt haben. Um seine und Turners Unschuld zu beweisen, beginnt Reacher, den infamen Anschuldigungen auf den Grund zu gehen. Quotenmeter urteilte so über den Action-Film : „Regisseur Edward Zwick bietet solide Blockbusterkost für den Hausgebrauch. Der stark von der Präsenz seines Hauptdarstellers Tom Cruise profitierende Actionthriller «Jack Reacher: Kein Weg zurück» punktet nicht über Originalität und Überraschung, sondern mittels seiner handwerklich starken, erzählerisch schnörkellosen Inszenierung.Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 5IMDb User Rating: 6(RTL, 20:15 Uhr)Liam Hemsworth und Jeff Goldblum stellen sich 20 Jahre nach der vernichtenden Alien-Invasion erneut einem Angriff bösartiger Außerirdischer entgegen. Trotz zahlreicher Sicherheitsmaßnahmen haben es die feindlichen Truppen geschafft, in die Erdatmosphäre einzudringen und für Schrecken und Verwüstung zu sorgen. Dylan und Jake sind Piloten beim Militär und rüsten sich für den verheerenden Kampf. Als Stiefsohn der Legende Steven Hiller liegt es nun an Dylan, die Menschheit zu retten. So titelte Quotenmeter in seiner Kino-Kritik über den Roland-Emmerich-Film : „Die Fortsetzung zu Roland Emmerichs Kassenschlager «Independence Day» macht zwischendurch Spaß, doch darüber hinaus bietet «Independence Day: Wiederkehr» auch viele träge Dialoge.“Quotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 3Metascore: 3IMDb User Rating: 5