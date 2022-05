«Goodbye Deutschland»-Spin Off kann überzeugendes Startniveau nicht halten

Quotennews

Neben VOX wollten ProSieben und RTLZWEI zur Primetime mit ihrem Filmprogramm punkten.



Das Spin-Offwar vor zwei Wochen mit 1,12 Millionen Fernsehenden bei VOX recht erfolgreich gestartet. Dieses Niveau wurde in der darauffolgenden Woche nicht mehr gehalten, als sich das Publikum auf 0,98 Millionen Menschen verkleinerte. Gestern ging es mit 0,96 Millionen Zuschauern noch ein Stück weiter abwärts. Der Marktanteil hielt sich bei einem annehmbaren Wert von 3,8 Prozent. Die 0,39 Millionen Umworbenen waren inzwischen unter den Senderschnitt gerutscht, was eine solide Quote von 6,9 Prozent zur Folge hatte.ProSieben zeigte zur Primetime, womit die 1,16 Millionen Filmfans einen guten Marktanteil von 4,7 Prozent ergatterten. Bei den 0,48 Millionen Jüngeren wurde eine solide Sehbeteiligung von 8,7 Prozent gemessen. Im Anschluss zeigte der Sender die Reportage, welche noch 0,71 Millionen Interessierte auf dem Sender hielt. Der Marktanteil sank hier auf passable 3,9 Prozent. Bei den 0,29 Millionen Weberelevanten blieben lediglich magere 6,2 Prozent übrig.Der Thrillerüberzeugte bei RTLZWEI 0,78 Millionen Zusehende, was sich in einem guten Marktanteil von 3,1 Prozent widerspiegelte. Bei den 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen annehmbare 4,2 Prozent Marktanteil zustande. Miterhöhte sich die Quote bei 0,55 Millionen Fernsehenden auf starke 4,4 Prozent. Nun glänzten auch die 0,25 Millionen Umworbenen mit überzeugenden 7,3 Prozent Marktanteil.