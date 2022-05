Kanzler Scholz wendet sich am Sonntag ans Volk

TV-News

Olaf Scholz möchte sich zum Krieg in der Ukraine äußern und über das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 77 Jahren sprechen. RTL hat derweil für Montagabend ein «RTL Aktuell Spezial» angekündigt.

Was unter Angela Merkel eine Seltenheit war, wird in der Ära Olaf Scholz am kommenden Sonntag, 7. Mai, bereits zum zweiten Mal passieren. Der Bundeskanzler wendet sich mit einer Rede an die Bevölkerung. Das berichtete die ‚Bild‘-Zeitung am Freitag, die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann hat diesen Bericht bestätigt. Wie am 24. Februar soll es auch in der zweiten Ansprache seit seinem Regierungsantritt vor fünf Monaten um den Krieg in der Ukraine gehen. Das Datum fällt zudem auf den Jahrestag der vollständigen Kapitulation des Deutschen Reiches im Zweiten Weltkrieg vor 77 Jahren, weshalb Scholz auch auf dieses Ereignis zu sprechen kommen will. Zwei Länder, die im Zweiten Weltkrieg Opfer deutscher Aggression geworden seien, befänden sich nun im Krieg. Dies sei ein „sehr bedrückender Moment“, wird die Sprecherin in verschiedenen Medien zitiert.Die Ansprache soll am Sonntagnachmittag aufgezeichnet werden und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesendet werden. Das ZDF strahlt die wohl etwa fünfminütige Rede um 19:30 Uhr im Anschluss an die «heute»-Sondersendung zur Wahl in Schleswig-Holstein aus. Das Erste zeigt die Rede wohl im Anschluss an die 20-Uhr-«Tagesschau», diese Information ist aber noch nicht bestätigt. Beim Nachrichtesender tagesschau24 soll die bereits zuvor zu sehen sein, wie es in einem Bericht auf tagesschau.de heißt.Unterdessen hat auch RTL eine Sondersendung angekündigt, jedoch erst für den kommenden Montag, 9. Mai.wird von Maik Meuser moderiert. Auch diese Sendung beschäftigt sich mit dem Jahrestag der Kapitulation Deutschlands, allerdings aus russischer Sicht, denn das Land feiert traditionell am 9. Mai den Sieg über die Nationalsozialisten. Deshalb wird erwartet, dass Putin den Anlass für einen Propaganda-Auftritt nutzt. Vor diesem Hintergrund möchte die Sondersendung hinter die Desinformationskampagne des Kremls blicken. Meuser soll deshalb über den tatsächlichen Kriegsfortgang sowie über die Vermittlung dessen in den russischen Medien informieren und die eigentlichen Ziele Putins ergründen.