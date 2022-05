RTL sichert sich Nawalny-Doku

TV-News

Die preisgekrönte Dokumentation über den russischen Oppositionellen ist erst am Donnerstag in den Kinos angelaufen.

Eigentlich sollte die Dokumentation, die von CNN Films und HBO Max in Zusammenarbeit mit Fishbowl Films, RaeFilm Studios und Cottage M produziert wurde, bei beim Streamingdienst HBO Max anlaufen. Warner Bros. Entschied sich dann aber dafür, den Film zunächst in den Kinos auszuspielen, wo er hierzulande am gestrigen Donnerstag, 5. Mai, an den Start ging. Nun hat sich RTL die Rechte an dem Film gesichert und zeigt die Doku bereits ab dem 1. Juni bei RTL+. Am 6. Juni um 21. 05 Uhr folgt zudem die Free-TV-Premiere bei ntv. Auch bei Geo wird die Doku ausgestrahlt, am 27. Juni um 20:15 Uhr.Wie der Name schon sagt, steht der russische Oppositionelle Alexei Nawalny im Mittelpunkt der Dokumentation, die von Daniel Roher inszeniert wurde. Darin geht es um den Giftanschlag im August 2020 während eines Fluges. Der Anschlag sorgte für internationales Aufsehen, denn Nawalny wurde extra ins Berliner Charité-Krankenhaus eingeliefert. Dort bestätigten die deutschen Behörden, dass Nawalny mit dem sowjetischen Nervengift Nowitschok vergiftet wurde. Die Dokumentation zeigt, teilweise in Echtzeit, wie kompliziert die Suche nach der Wahrheit ist. Dabei kommt Alexei Nawalny auch selbst zu Wort. Er wird dabei als „meisterhafter Medienstrategen“ gezeichnet, der sich voll und ganz seiner Heimat verschrieben habe.Bei «Nawalny» wurde von Odessa Rae von RaeFilm Studios, Diane Becker und Melanie Miller von Fishbowl Films und Shane Boris von Cottage M produziert. Amy Entelis und Courtney Sexton von CNN Films und Maria Pevchikh von der Anti-Corruption Foundation sind ausführende Produzenten des Dokumentarfilms. Das Redaktionsteam wurde von Langdon Page und Maya Daisy Hawke geleitet. Beim Sundance Film Festival erhielt die Doku den Audience Award in der U.S. Documentary Competition Section und den Festival Favorite Award.