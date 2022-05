Ex-Disney-Chef beteiligt sich an Merch-Firma

Wirtschaft

Die Chernin Group hat ein Viertel der Firma Funko erworben, die Geschäfte mit Hollywood-Studios tätigt.

Die Chernin Group, die Investmentfirma von Peter Chernin, hat bekannt gegeben, dass sie zusammen mit einer Investorengruppe, zu der auch der ehemalige Disney-Chef Bob Iger gehört, 25 Prozent der Anteile an Funko, dem Unternehmen für Popkultur-Sammelartikel, erwerben wird. Zu den Produkten von Funko gehören Vinylfiguren, Action Toys, Plüschtiere, Bekleidung, Brettspiele, Haushaltswaren, NFTs und Zubehör. Das Unternehmen behauptet, es sei der weltweit größte Inhaber von Produktlizenzen. Funko hat Lizenzvereinbarungen mit Unternehmen wie Disney, Warner Bros., Marvel, Lucasfilm, NBCUniversal, Netflix , Epic Games, Blizzard Entertainment, der NFL und der NBA."Wir sind der Meinung, dass Funko an den öffentlichen Märkten deutlich unterbewertet ist und zu diesem äußerst attraktiven Einstiegspreis ein großes Chancen- und Wachstumspotenzial bietet", sagte Peter Chernin in einer Erklärung. "Es gibt viele Bereiche mit erkennbarem Wachstum in den Bereichen Inhalte, Handel, Marktplätze, Verbraucherprodukte und Technologie, die die Leistung von Funko erheblich steigern dürften.""Diese Investition von TCG bestätigt Funko als eine führende Lifestyle-Marke, die am Puls der Zeit ist, was in der Popkultur angesagt ist", sagte Funko-CEO Andrew Perlmutter in einer Erklärung. Unabhängig davon meldete Funko am Donnerstag für das erste Quartal einen Umsatz von 308 Millionen US-Dollar, ein Plus von 63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.