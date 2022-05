Cedric the Entertainer produziert eine neue Serie

US-Fernsehen

«Finding Happy» wird für den Fernsehsender Bounce TV hergestellt.

Cedric the Entertainer steht hinter, einer neuen Dramedy-Serie, die noch in diesem Jahr auf Bounce TV ausgestrahlt werden soll, wie der Sender am Donnerstag bekannt gab. Außerdem wurde das Premierendatum für die kommende zweite Staffel vonbekannt gegeben, die am 10. Juli Premiere haben wird.In der zehnteiligen Serie «Finding Happy», die von Kendra Jo, Yasmine Coleman und Angela Wells entwickelt wurde, spielt die Komikerin und Schauspielerin B. Simone die Rolle von Yaz Carter, einer alleinstehenden Frau, die in der Radiobranche in Atlanta arbeitet. Yaz hat das Gefühl, dass ihr Leben stagniert. An ihrem 36. Geburtstag fasst sie den Entschluss, ihr Leben zu verändern und ihr eigenes Glück zu finden, was zu erheblichen Veränderungen in ihren Familienbeziehungen, ihrer Karriere und ihrem Liebesleben führt.Neben Simone wird «Finding Happy» von einem Ensemble bestehend aus Kim Coles («Living Single»), Angela Gibbs («Hacks», «The Fosters»), Marketta Patrice («Black Jesus»), Stevie Baggs («Ruthless», «The Game») und Mike Merrill («All American», «A La Carte») gespielt. Jo fungiert als Showrunner der Serie. Cedric the Entertainer wird «Finding Happy» zusammen mit Eric C. Rhone über seine Firma Bird and a Bear Productions produzieren. Jo, Coleman, Wells und Reesha L. Archibald sind ebenfalls ausführende Produzenten. Rhone und Cedric waren zuvor die ausführenden Produzenten von «Johnson», einer Bounce TV-Originalserie, die in Atlanta spielt und von einer Gruppe von fünf lebenslangen besten Freunden handelt, die alle den gleichen Nachnamen haben.