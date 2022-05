Sport1+ sichert sich Football aus Australien

TV-News

Die Lizenzvereinbarung mit der AFL beinhaltet die plattformneutralen Verwertungsrechte an der laufenden Saison in Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Einige Zeit lang übertrug in Deutschland der Sender Eurosport 2 Spiele des Australian Football. Das liegt allerdings schon sieben Jahre zurück. Nun hat Sport1+ den Sport aus „Down Under“ für sich entdeckt und hat während der laufenden Spielzeit der Toyota AFL Premiership eine Lizenzvereinbarung mit der Australian Football League (AFL) geschlossen. Diese beinhaltet die plattformneutralen Verwertungsrechte an der laufenden Saison der Australian Football League für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der Pay-TV-Sender zeigt ausgewählte Spiele im Originalkommentar.Los geht‘s am Samstag, 7. Mai, mit einem Duell der Spielrunde 8 GWS Giants gegen die Geelong Cats live ab 08:30 Uhr. Am Sonntag folgt dann die Partie Carlton Blues gegen die Adelaide Crows live ab 08:35 Uhr. Damit baut Sport1 sein Angebot von australischem Spitzensport weiter aus. Derzeit hält man Rechte an der australischen National Rugby League (NRL) sowie der Rennserie Australia Supercars Championship.Die Australian Football League ist die höchste Football-Liga in Australien und auf dem Fünften Kontinent unheimlich populär: 18 Teams kämpfen um die Meisterschaft. Das Grand Final im Australian Football, auch „Footy“ genannt, findet jeweils Ende September statt. Australian Football weist einige Besonderheiten auf: So wird die Vollkontaktsportart auf einem ovalen Feld gespielt, der eiförmige Ball kann per Schuss weitergegeben werden oder per Handpass, wobei er mit der Faust weitergepasst wird. Hat ein Spieler den Ball, so muss der Ball alle 15 Meter geprellt werden. Sport1+ plant aktuell eine Einbindung von bis zu drei Live-Partien der Toyota AFL Premiership pro Spieltag, ausgewählte Partien werden auch auf der Multisport-Streaming-Plattform Sport1 Extra zu sehen sein.