Fehlende Frauenpräsenz bei «Die Höhle der Löwen»

Hintergrund

Gründerin erklärt, wie Frauen mehr Präsenz in der Start-up-Szene gewinnen.

Info Jessica Verfürth ist Business-Mentorin für Frauen. Mit ihrem Bosslady Imperium berät sie Online-Coaches und Expertinnen, die ihr Geschäft auf Wachstumskurs bringen möchten. Onlinestrategien, Verkaufspsychologie und die Automatisierung von Prozessen stehen bei ihrer Beratung im Mittelpunkt

Wieder geht eine Folge des erfolgreichen TV-Formats «Die Höhle der Löwen» über den Sender – und wieder mit extrem hoher Männerquote. Die Start-up-Szene scheint unter einem akuten Frauenmangel zu leiden, nur selten bekommen die Löwen eine Gelegenheit, in innovative Frauenteams zu investieren."Es wird Zeit, dass Frauen ihren Platz in der Start-up-Szene einnehmen", sagt Jessica Verfürth. Nach Einschätzung der erfolgreichen Business-Mentorin ist das Potenzial auf jeden Fall da. In folgendem Gastbeitrag verrät die Gründerin, wieso Frauen noch nicht selbstbewusst genug auftreten, um die Gründer-Szene aufzumischen.Jessica Verfürth erlebt bei ihrer Arbeit immer wieder dasselbe Phänomen: Frauen sind selbstkritischer als Männer und haben große Angst davor, zu scheitern. Diese Angst hindert viele Frauen daran, selbstbewusst ihre eigenen Stärken wahrzunehmen und diese in den Vordergrund zu stellen. Bei Frauen liegt nach Erfahrung der Bestsellerautorin der Fokus mehr auf ihren Fehlern und Schwächen. "Die Angst, Fehler zu machen, nimmt vielen Frauen das Selbstvertrauen. Dabei sind Fehler bei einer Gründung unvermeidlich, nur spricht meist niemand laut darüber. Fehler sind sogar wichtig, denn aus Fehlern lernen wir."Viele Frauen stoßen im Business immer noch auf Vorurteile, mit denen Männer sich nicht auseinandersetzen müssen, weiß Jessica Verfürth auch aus eigener Erfahrung. Wählt eine Frau den Weg nach oben, braucht sie eine gesunde Portion Dominanz und Durchsetzungsvermögen. Was bei Männern als positiv wahrgenommen wird, gilt bei Frauen als "Zickigkeit" oder sogar als "Karrieregeilheit".Business-Frauen haben durch diese Verurteilung immer noch Probleme damit, selbstbewusst aufzutreten. "Doch Frauen können eine Führungsposition genauso gut ausfüllen wie Männer", erklärt Jessica Verfürth und macht damit vielen Gründerinnen Mut, ihre eigenen Fähigkeiten wertzuschätzen und auch einen entsprechenden Preis dafür zu verlangen.