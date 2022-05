ProSieben und Sat.1 füllen ihre Primetime mit Dokus

TV-News

Während ProSieben auf ein britisches Format setzt, blickt Sat.1 vor und hinter die Kulissen beliebter Freizeitparks und Spaßbäder.

ProSieben hat sich das britische Format «Unbelievable Moments Caught on Camera» gesichert und wird es in der Primetime ausstrahlen. Die dreiteilige Doku-Serie trägt hierzulande den Titelund ist ab Samstag, 21. Mai, ab 20:15 Uhr zu sehen. Das dreistündige Programm „erzählt die erstaunlichsten Geschichten, zeigt die Clips dahinter und lässt Augenzeugen zu Wort kommen“, wie es in der Sendungsbeschreibung heißt.In der ersten Folge geht es unter anderem um einen Mann, der einen Vergnügungsflug mit einem Hängegleiter unternimmt. Allerdings vergisst der Pilot, ihn zu befestigen. Außerdem stehen zwei Kreuzfahrtschiff-Passagiere im Mittelpunkt, die ebenfalls um ihr Leben fürchten, denn das Schiff hat bei rauer See vor der Küste Norwegens einen Motorschaden erlitten.Wesentlich ungefährlicher wird es bei Sat.1 , der Privatsender hat ebenfalls ein Reportage-Format angekündigt, das am Donnerstag, 26. Mai (Christi Himmelfahrt), zu sehen ist.debütierte im vergangenen September am Sonntagvorabend, war dabei aber nur mäßig erfolgreich. Lediglich 0,66 Millionen Zuschauer schalteten ein, was zu einer Einschaltquote in der Zielgruppe von mageren 4,7 Prozent führte.In der Sendung wird vor und hinter die Kulissen beliebter Freizeitparks und Spaßbäder geblickt werden. Zentrale Frage: Was macht die Faszination vom Movie Park Bottrop, der Therme Erding und vom Serengeti Park in Hodenhagen aus? Neben den Besuchern der Parks soll auch den Mitarbeitern wie Bade- und Saunameistern, Sanitäter oder Putzhilfe, Achterbahn-Einweiser oder Hausmeister über die Schulter geschaut werden.