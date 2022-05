Gleich drei Komiker machen ProSieben glücklich

Quotennews

«Joko & Klaas. Live.» und «TV total» sorgten am Mittwoch wieder für richtig schöne Zuschauerzahlen. Nur mit «Zervakis & Opdenhövel. Live.» fiel die rote Sieben wieder in ein Loch.

Am Dienstag gewannen Joachim Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf die Show «Joko und Klaas gegen ProSieben» und durften am Mittwoch wieder live auf Sendung gehen. Dieses Mal hieß das Unterfangen langweilen und deshalb taten die Beiden nichts. Dies wollten zwischen 20.15 und 20.30 Uhr 0,98 Millionen Menschen sehen, der Gesamtmarktanteil belief sich auf maue 3,9 Prozent. Bei den Werberelevanten sicherte sich die rote Sieben dagegen 0,78 Millionen Zuseher, sodass man sich über 13,7 Prozent Marktanteil freuen konnte.Vor acht Tagen sicherte sich Sebastian Pufpaff mitüber 14 Prozent Marktanteil. In dieser Woche fiel das Ergebnis zwar nicht ganz so gut aus, aber mit 12,1 Prozent kann man immer noch zufrieden sein. Bei den Werberelevanten wurden 0,76 Millionen Fernsehzuschauer ermittelt. Beim Gesamtpublikum kam die Produktion aus dem Hause Brainpool auf 0,96 Millionen. 3,7 Prozent schalteten die 70-minütige Show aus Köln ein.Beidrehte sich ein Beitrag um Vanessa Stein, die ein perfektes Gedächtnis hat und kein Gesicht vergisst. Diese und andere Geschichten wollten sich nur 0,45 Millionen Fernsehzuschauer nicht entgehen lassen, die ProSieben-Produktion konnte mit dem Vorprogramm nicht mithalten und fiel auf 2,0 Prozent. Das Format, das aus Unterföhring kommt, verbuchte 0,31 Millionen junge Zuschauer und erzielte enttäuschende 5,8 Prozent Marktanteil.