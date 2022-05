«Der Preis ist heiß» ist ein Knaller

Quotennews

In der Neuauflage steht nicht mehr Wolfram Kons vor der Kamera, sondern der Original-Moderator. Das Comeback wurde für die Fernsehstation ein sehr großer Erfolg.

Da das ZDF mit «Wetten, dass..?» im November 2021 über 14 Millionen Fernsehzuschauer anlockte, bringt so ziemlich jeder Sender seine früheren Erfolgsshows zurück. Nun ließ auch RTL eine neue Ausgabe vonproduzieren, in der Harry Wijnvoord wieder die Moderation übernahm Thorsten Schorn fungierte als Ansager.Mit Spielen wie „Absturz“ oder „Lauf & Tausch“ lockte RTL 2,84 Millionen Fernsehzuschauern ab drei Jahren an. Mit der Rückkehr des legendären Rads, insgesamt zwölf Schätzjungen, zwölf Spielen und einmal dem Superpreis konnten sich 11,3 Prozent der Zuschauer anfreunden. Die Sendung unterhielt sogar 1,04 Millionen junge Fernsehzuschauer und sicherte sich einen Marktanteil von fantastischen 17,1 Prozent.verbuchte um 22.15 Uhr 2,01 Millionen Zuschauer und 14,7 Prozent bei den Umworbenen. Zwischen 22.35 und 00.00 Uhr informierte Steffen Hallaschka über die Themen Armut trotz Arbeit, Cytotec bei der Geburtshilfe und Papierfischchen-Plage in deutschen Haushalten. Diesen Themenmix vonwollten sich 1,40 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen, der Marktanteil belief sich auf 9,4 Prozent. Mit 0,50 Millionen Umworbenen verbuchte man gute 13,3 Prozent.