Kerner, Naidoo und Klopp: Guter Abend für das ZDF

Quotennews

Das ZDF sendete eine weitere Ausgabe seiner Spielshow mit Johannes B. Kerner, am späten Abend fasste man das Champions League-Spiel vom Dienstag zusammen.

Auch an diesem Mittwoch stand Johannes B. Kerner für die große Show der schrägen Fragen vor der Kamera.erreichte in der Vorwoche 3,51 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr mittelmäßige Marktanteile ein. In der jüngsten Ausgabe riss man mit Andrea Kiewel, Atze Schröder, Luca Hänni, Anna Schudt und Jeannine Michaelsen weiterhin keine Bäume aus, es reichte für 3,26 Millionen Fernsehzuschauer und mittelmäßige 12,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Show auf 0,29 Millionen und 4,8 Prozent. Die Show setzte ihren mittelmäßigen Erfolg somit fort., ein Film von Salwa Houmsi, Milan Panek und Nicolas Wildschutz, ging um 22.45 Uhr auf Sendung. Die Reihe „Die Spur“ aus dem Hause, die sich seit Monaten mit dem früheren Musikstar und Entertainer beschäftigte, wollten sich 1,80 Millionen Menschen nicht entgehen lassen. Der Marktanteil belief sich auf maue 10,8 Prozent. Bei den jungen Leuten wurden 0,38 Millionen gemessen, sodass man gute 8,9 Prozent Marktanteil vorweisen konnte.Jürgen Klopp und sein FC Liverpool stehen am 28. Mai 2022 im Finale der UEFA Champions League. Am Mittwoch fand die Partie zwischen Manchester City und Real Madrid (5:6, 1:3 n. V.) statt, die ebenfalls um 23.15 Uhr im ZDF zusammengefasst wurde. Die 45-minütige Sendung sahen 1,61, sodass man sich über 13,5 Prozent Marktanteil freute. Beim jungen Publikum sicherte man sich 9,1 Prozent sowie 0,27 Millionen.