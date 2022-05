«Strafe»: Schirach-Werkschau startet Ende Juni bei RTL+

TV-News

Der Streamingdienst hat sechs Filme der „Strafe“-Reihe des Bestsellerautors Ferdinand von Schirach verfilmt. Ende Juni werden sie das Licht der Öffentlichkeit bei RTL+ entdecken.

Erst vor rund zwei Monaten kam die Ankündigung von RTL+, dass man sechs „Strafe“-Geschichten von Autor Ferdinand von Schirach von sechs unterschiedlichen Regisseuren hat verfilmen lassen. Nun steht bereits ein Termin für die Veröffentlichung vonundfest, der nicht mehr lange auf sich warten lässt. Das als „Werkschau und faszinierendes Regie-Portfolio mit starken, unverwechselbaren Einzelstücken in einer großen filmischen Bandbreite“ bezeichnete Projekt erscheint am 28. Juni bei RTL+.Die Dreharbeiten der Anthologie fanden im vergangenen Jahr von Juli bis November in Berlin und Umgebung, im bayerischen Voralpenland sowie an verschiedenen Standorten in Nordrhein-Westfalen statt. Für die Produktion war die Moovie GmbH verantwortlich, Executive Producer ist Oliver Berben. Produziert wird «Strafe» von Jan Ehlert, Geschäftsführer Constantin Television, zusammen mit Sarah Kirkegaard, Geschäftsführerin Moovie und Produzentin sowie Laura Machutta, Herstellungsleiterin und Geschäftsführerin Moovie. Ausführende Produzentin ist Susanne Hildebrand, Producerin ist Tara Biere. Für RTL+ ist Brigitte Kohnert redaktionell verantwortlich unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.Als Regisseure agierten Helene Hegemann («Subotnik»), Mia Spengler («Die Schöffin»), Oliver Hirschbiegel («Der Taucher»), Patrick Vollrath («Das Seehaus»), Hüseyin Tabak («Der Dorn») und David Wnendt («Ein hellblauer Tag»). Und diese Schauspieler sind unter anderem in der Anthologie zu sehen: Josef Bierbichler, Jule Böwe, Olli Dittrich, Katharina Hauter, Elisa Hofmann, Sahin Eryilmaz, Jan Krauter, Thomas Loibl, Hans Löw, Cosmina Stratan sowie die Deutschrapperin Ebru "Ebow" Düzgün