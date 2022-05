Netflix bestellt dritte «Sweet Magnolias»-Staffel

US-Fernsehen

Der Streamingdienst will mehr von JoAnna Garcia Swisher sehen.

Die Fans dürfen sich endlich auf eine Fortsetzung der Seriefreuen. Die Stars JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott und Heather Headley werden ihre Rollen in der Serie, die am 19. Mai 2020 ihr Debüt gab, wieder aufnehmen. Staffel zwei der Serie wurde am 4. Februar auf dem Streaming-Dienst veröffentlicht.«Sweet Magnolias» spielt in der Kleinstadt Serenity, S.C., und zeigt JoAnna Garcia Swisher als Maddie Townsend, eine geschiedene Frau mit drei Kindern. Sie und ihre Freundinnen bilden die Sweet Magnolias, zu denen auch Brooke Elliott als Köchin und Restaurantbesitzerin Dana Sue Sullivan gehört. Die dritte Sweet Magnolia ist Heather Headley als Anwältin Helen Decatur.Ebenfalls zurück ist Showrunnerin und ausführende Produzentin Sheryl J. Anderson («Ties That Bind»). Die Serie basiert auf der «Sweet Magnolias»-Romanreihe der Autorin Sherryl Woods, die auch als ausführende Produzentin an der Serie beteiligt ist, und erscheint beim Harlequin-Verlag Mira Books. Dan Paulson («Chesapeake Shores») ist ebenfalls ausführender Produzent, mit seiner Firma gehört er ebenfalls zu den Verantwortlichen. "Wir sind begeistert, dass wir unsere dritte Staffel für Netflix in Angriff nehmen, und wir freuen uns darauf, nach Serenity zurückzukehren", sagte er in einer Erklärung.