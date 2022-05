«John Wick»-Autor entwickelt Animationsserie

US-Fernsehen

Derek Kolstad hat für Magic Machine das Format «Forgottten Runes Wizard’s Cult» entwickelt.

Wie das amerikanische Fachblatt ‚Variety‘ schreibt, hat David Kolstadt zusammen mit Magic Maschine und Titmouse die Animationsserieentwickelt. Kolstad wird die acht Episoden umfassende Serie schreiben und produzieren, wobei jede Episode eine Stunde lang sein wird. Magic Machine wird die Serie vollständig finanzieren. „Forgotten Runes" ist ein Universum, das ursprünglich aus 10.000 Zauberer-NFTs besteht. Die Hintergrundgeschichten der Charaktere werden von jedem einzelnen NFT-Besitzer erstellt, während die größere Haupthandlung von Magic Machine entwickelt wird.Kolstad ist vor allem als Schöpfer der «John Wick»-Filmreihe bekannt und hat bisher drei Filme der von Keanu Reeves geführten Filmreihe geschrieben. Außerdem schrieb er den Actionfilm «Nobody» mit Bob Odenkirk in der Hauptrolle und arbeitete als Autor an der Serie «The Falcon and the Winter Soldier» bei Disney+ . "Ich kenne ein Mitglied des Magic-Machine-Teams, da wir vor Jahren ein innovatives Sci-Fi-Stück für VR entwickelt haben", sagte Kolstad. "Als wir uns wiedertrafen und er sein neuestes Projekt, Forgotten Runes, vorstellte, sagte ich sofort 'Ich bin dabei!' Es ist erstaunlich!""Derek ist der perfekte Autor, um die TV-Serie «Forgotten Runes Wizard's Cult» zu leiten", sagten @ElfJTrul und @Dotta, die Mitschöpfer von "Forgotten Runes". "Er ist kein Unbekannter im Aufbau von Welten und nach unseren ersten Gesprächen war klar, dass er das Universum, das wir aufbauen, wirklich versteht. Mit Dereks Schreiben und dem Produktionstalent von Titmouse sind wir zuversichtlich, dass diese erste Staffel der Serie ein großes weltweites Publikum erreichen wird."