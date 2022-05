Peacock beerdigt «Saved by the Bell»

US-Fernsehen

Die Fernsehserie mit John Michael Higgins und Haskiri Velazquez ist somit Geschichte.

Das Reboot vonhat nur zwei Staffeln lang beim jungen Streamingdienst Peacock überlebt. Die erste Staffel erschien im November 2020, ein Jahr später erfolgte die Premiere der zweiten Runde. Tracey Wigfield entwickelte die neue Version für das Fernsehen und fungierte auch als ausführende Produzentin. Franco Bario und Peter Engel waren ebenfalls ausführende Produzenten. Universal Television war das Studio."Wir sind sehr stolz darauf, die Heimat der nächsten Staffel von «Saved by the Bell» für neue und alte Fans gewesen zu sein", sagte Peacock in einem Statement. «Saved by the Bell» ist seit mehr als 30 Jahren ein kulturelles Standbein und die neue Serie, angeführt von Tracey Wigfields Superfan-Enthusiasmus und ihrem unverkennbaren witzigen Humor, führt das Erbe der Serie nahtlos fort, während sie gleichzeitig mehr Zuschauern ermöglicht, sich gesehen zu fühlen. Wir sind Tracey, Franco Bario, unseren Partnern bei UTV, der geliebten Besetzung und den Fans dankbar, die sich weiterhin für eine der kultigsten Serien aller Zeiten einsetzen."In der Originalserie spielten Elizabeth Berkley Lauren und Mario Lopez die Hauptrollen, während Mark-Paul Gosselaar, Tiffani Thiessen und Lark Voorhies in wiederkehrenden Rollen zu sehen waren. Zur neuen Hauptbesetzung gehören John Michael Higgins, Haskiri Velazquez, Mitchell Hoog, Josie Totah, Alycia Pascual-Peña, Belmont Cameli und Dexter Darden.