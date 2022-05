«Mrs. American Pie»: Allison Janney ist an Bord

US-Fernsehen

Für die neue AppleTV+-Serie haben die Produzenten die «Mom»-Darstellerin gewinnen können.

erhielt im Februar grünes Licht für zehn Episoden und basiert auf Juliet McDaniels Roman "Mr. & Mrs. American Pie". Abe Sylvia wird als Showrunner und ausführender Produzent fungieren. Allison Janney wurde für die Rolle der Evelyn gecastet, die in der AppleTV+-Serie an der Seite von Hauptdarstellerin Kristen Wiig spielt. Laura Dern fungiert als ausführende Produzentin und strebt eine Schlüsselrolle an.Evelyn wird als Vollzeitbewohnerin von Palm Beach und Mitglied der High Society beschrieben, in der Maxine Simmons (Wiig) versucht, ihren Platz zu sichern. Die Serie spielt in der Pulverfass-Ära der frühen 70er Jahre und folgt Maxine, wie sie die Grenze zwischen den Besitzenden und den Habenichtsen überwindet. Die Serie konzentriert sich auf die Frage, wer einen Platz am Tisch bekommt und was die Menschen opfern, um diesen zu erreichen.Janney ist bekannt für ihre Rollen als C.J. Cregg in NBCs «The West Wing», Bonnie Plunkett in CBS' «Mom» und Margaret Scully in Showtimes «Masters of Sex». Auf der Filmseite war sie in «Juno», «The Help» und «I, Tonya» zu sehen. Als Nächstes spielt Janney die Titelrolle in Anna Foersters Thriller «Lou», außerdem ist sie in Gareth Edwards' Science-Fiction-Film «True Love» und Claire Scanlons Komödie «The People We Hate at the Wedding» zu sehen.