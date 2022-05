ARD verlängert «Morden im Norden»

TV-News

Aktuell laufen die Dreharbeiten zu 16 Folgen der zehnt Staffel der Vorabendserie im Ersten, die 2024 ausgestrahlt werden. Für das kommende Jahr sind zwölf neue Folgen bereits bestätigt.

Im vergangenen Jahr war die ARD-Vorabendseriebereits ausgesprochen beliebt und fand bei durchschnittlich 3,28 Millionen Zuschauern Anklang, was einem Marktanteil von 11,8 Prozent entsprach. Die 16 neuen Folgen in diesem Jahr toppten den Quotenwert sogar nochmal und fuhren im Schnitt 13,3 Prozent ein. Der Spitzenwert lag sogar bei 14,8 Prozent am 25. April, die Episode „Vineta“ war somit die erfolgreichste Folge seit dem Start des Formats vor zehn Jahren. Dementsprechend kommt die heutige Nachricht aus München nicht überraschend, denn die ARD setzt «Morden im Norden» fort. Eine neunte Staffel war bereits im vergangenen Jahr bestellt worden, nun wurde auch der Auftrag für Runde zehn erteilt.Bereits seit Ende April laufen die Dreharbeiten zur zehnten Staffel der Krimiserie mit den Lübecker Kommissaren Finn Kiesewetter (Sven Martinek) und Lars Englen (Ingo Naujoks). Während die neunte Staffel lediglich zwölf Folgen umfassen wird, dehnt die ARD die zehnte Staffel wieder auf 16 Ausgaben aus, die voraussichtlich Anfang 2024 wie üblich montags um 18:50 Uhr gesendet werden. Die Produktion verantwortet die ndF: Berlin GmbH. Produzent ist Hans-Hinrich Koch, Producer ist Anna Neudert, Dramaturgen sind Jens-Florian Groß und Marion Klann. Regie führen Tanja Roitzheim, Michi Riebl, Christoph Eichhorn und Dirk Pientka. Die Bücher stammen von Anna Dokoupilova, Jan Hinrik Drevs, Christiane Rousseau, René Förder und Stephan Pächer, Frank Weller und Andreas Quetsch, Markus Thebe, Stephan Wuschansky, Katharina Lang und Jonas Pflaumer. Als Executive Producer fungiert Diana Schulte-Kellinghaus.In den 16 neuen Krimidramen ermittelt das Team unter anderem den Mord an einem Bauhofmitarbeiter, bei dem ein junger Mann mit Downsyndrom unter Tatverdacht steht. Finn Kiesewetter (Martinek) und Lars Englen (Naujoks) werden Zeugen einer Familientragödie um einen schwer an Alzheimer erkrankten Vater und lösen einen rätselhaften Vergiftungsfall. Vor einer besonders schweren Aufgabe sehen sich die Lübecker Ermittler, als Englen selbst Opfer einer Entführung wird. Neben Englen und Kiesewetter ermitteln die Kriminalkommissarin Nina Weiss (Julia E. Lenska) und Kriminalkommissarin Gregor Michalski (Jonas Minthe). Wie gewohnt unterstützt Dr. Henning Strahl (Christoph Tomanek) das Team als Rechtsmediziner.Das Erste zeigt auch ab nächster Woche «Morden im Norden», allerdings handelt es sich hierbei um Wiederholungen der siebten Staffel.