ARD stellt SD-Verbreitung der Spartenprogramme via Satellit demnächst ein

Vermischtes

Betroffen sind die Sender One, phoenix, tagesschau24 und arte, die ab Mitte November nur noch in HD gesendet werden.

Die ARD setzt ab Mitte November verstärkt auf Bildqualität in HD, denn wie der Senderverbund am Dienstag ankündigte, schaltet man zum 15. November die Verbreitung der Sender One, tagesschau24 phoenix und arte in SD-Qualität via Satellit ein. Ab diesem Stichtag können Zuschauer diese Fernsehprogramme ausschließlich in HD-Qualität empfangen – auch für Kabelkunden bedeutet das in der Regel, auf HD-Empfang umzustellen. Über die Details zur SD-Abschaltung und den Umstieg auf die Sendefrequenzen für den HD-Empfang von One, phoenix, tagesschau24 und arte wollen ARD und arte das Publikum in den kommenden Wochen und Monaten umfassend informieren.One, phoenix, tagesschau24 und arte stehen den Zuschauer bereits seit langem in hochauflösender HD-Bildqualität über Satellitenempfang zur Verfügung. Neben der Ausstrahlung in HD werden diese Fernsehprogramme bisher noch parallel in SD-Qualität über den Satellitentransponder 51 ausgestrahlt. Mit der Abschaltung Mitte November 2022 endet der Simulcastbetrieb und damit die SD-Verbreitung der vier Programme. Für die Weitersendung mit Kabelempfang ist der jeweilige Kabelnetzbetreiber verantwortlich. Es wird erwartet, dass die SD-Verbreitung von One, phoenix, tagesschau24 und arte in Folge der Satellitenabschaltung auch in den Kabelnetzen beendet wird. Beispielsweise hat Vodafone Arte SD bereits Ende März 2022 in seinen Kabelnetzen abgeschaltet.Die Abschaltung begründet die ARD mit der gestiegenen HD-Nutzung der Fernsehzuschauer. Inzwischen empfangen etwa 90 Prozent der Haushalte ihre Fernsehprogramme in HD, weswegen „nur ein relativ kleiner Teil der TV-Haushalte somit von der SD-Abschaltung betroffen sein“ werde, wie die ARD in einer Mitteilung betonte. Man wolle die Verbreitung der ARD-Programm möglichst wirtschaftlich und effizient gestalten.