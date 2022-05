Buchclub

Der vielfache Buchautor Ulrich Hoffmann beschreibt in seinem neuen Werk, wie man mit der totalen Kontrolle in Burn-Out und Depressionen rutschen kann.

"(Außer) Kontrolle" ist ein lesenswertes Buch und ein kluger Ratgeber von Ulrich Hoffmann. Das Buch trägt den Untertitel "Was wir beeinflussen können und was nicht - und wie wir lernen, damit umzugehen". Ulrich Hoffmann ist Philosoph, Meditationslehrer, Journalist, Übersetzer und Autor und hat schon mehrere erfolgreiche Bücher geschrieben. Zu seinen Bestsellern zählen unter anderem "145 Fragen zur Liebe - Die wichtigsten Erkenntnisse für eine glückliche Beziehung", "Der Beziehungskompass", "Was Meditation wirklich kann" und "Zusammen entspannen - Paarmeditation für mehr Liebe, Freundschaft und Verbundenheit". Sein neustes Buch "(Außer) Kontrolle" ist im April 2022 im im Ratgeber- und Sachbuchverlag Mosaik Verlag erschienen, der zur Penguin Random House Verlagsgruppe gehört.Auch in seinem neusten Buch versteht es Ulrich Hoffmann wieder hervorragend, ein ernstes Thema unterhaltsam, leicht verständlich, gewinnbringend und weitsichtig zu verhandeln. Das alltagsphilosophische Lesevergnügen "(Außer) Kontrolle" wirft erhellende Blicke auf ein weit verbreitetes Phänomen. Der Zeitgeist der modernen westlichen Zivilisation suggeriert den Individuen, dass sie jederzeit alles unter Kontrolle haben müssten. Wenn uns das aber nicht gelingt - und davon ist auszugehen - tragen wir selbst die Schuld daran. Psychologen und Psychiater wissen längst, dass dieses Dilemma in vielen Fällen in einen Burn-Out oder in eine Depression mündet. Es gibt einfach zu viele Dinge, die wir weder genau planen noch bis ins Letzte kontrollieren können.Der Philosoph, Meditationslehrer und Autor Ulrich Hoffmann beschwört deshalb die Selbstwirksamkeit, die jedem einzelnen helfen kann, ein zufriedeneres und entspanntes Leben zu führen. Wer die innere Überzeugung besitzt, Herausforderungen des Lebens und schwierige Situationen aus eigener Kraft meistern zu können, ist weniger verzagt, kontrollversessen und hadert auch nicht so schnell mit seinem Schicksal. Die eigene Grundüberzeugung spielt eine wichtige Rolle dafür, ob man sich einer Situation ausgeliefert fühlt oder ob man ihr aktiv entgegen tritt. Das gilt für berufliche Niederlagen, Schicksalsschläge und Krankheiten ebenso wie für die kleineren und größeren Unbilden des Alltags.Es ist außerordentlich wichtig zu erkennen, was man selbst beeinflussen kann und was eben nicht. Nur so können wir letztlich mit Kränkungen im Leben klar kommen und unsere vermeintliche Allmachtsphantasie von der perfekten Kontrolle unseres Lebens in den Griff bekommen. Ulrich Hoffmann nimmt unsere aktuellen Ansprüche an das Leben noch einmal genau unter die Lupe und zeigt, was für jeden einzelnen möglich ist und was eher unmöglich ist. Hoffmann selbst ist im Jahr 1968 geboren. Er ist seit 30 Jahren als freiberuflicher Journalist und erfolgreicher Autor tätig. Der studierte Philosoph lebt in Hamburg, ist verheiratet und Vater dreier Kindern.