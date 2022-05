«A Man in Full»: Jeff Daniels übernimmt die Hauptrolle

US-Fernsehen

Das neue Werk kommt von David E. Kelley. Auch Regina King ist an Bord.

Jeff Daniels soll die Hauptrolle in der kommenden Netflix-Dramaseriespielen. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Tom Wolfe. Das US-Branchenblatt „Variety“ berichtete exklusiv, dass die Serie im November 2021 eine Serienbestellung bei dem Streamer erhalten hat. Die Serie stammt aus der Feder von David E. Kelley, Regina King ist als Regisseurin und ausführende Produzentin an Bord.In der Serie steht der Immobilienmogul Charlie Croker (Daniels) aus Atlanta plötzlich vor dem Bankrott. Politische und geschäftliche Interessen kollidieren, während Croker sein Imperium gegen diejenigen verteidigt, die versuchen, aus seinem Sturz Kapital zu schlagen. Croker wird außerdem als polarisierend und robust, grob, unhöflich und unverantwortlich beschrieben.«A Man in Full» hat bei Netflix eine Bestellung für sechs einstündige Episoden erhalten. Kelley fungiert bei der Serie als Autor, ausführender Produzent und Showrunner. King wird unter ihrem Banner Royal Ties Productions Regie führen und die Produktion übernehmen. Regina King von Royal Ties und Matthew Tinker von David E. Kelley Productions sind ebenfalls als ausführende Produzenten tätig. Royal Ties ist derzeit unter einem First-Look-Vertrag mit Netflix.