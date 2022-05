Issa Rae zeigt Ausschnitte ihrer neuen Serie

US-Fernsehen

Bei einer Gala in Miami werden Teile ihrer neuen HBO-Max-Serie zu sehen sein.

Issa Rae wurde als Botschafterin für das American Black Film Festival (ABFF) 2022 ausgewählt und bringt einen besonderen Leckerbissen nach Miami Beach mit. Rae wird ihre mit Spannung erwartete HBO-Max-Seriein der Abschlussnacht des Festivals am 18. Juni zeigen."Ich fühle mich geehrt, die diesjährige Festivalbotschafterin zu sein", sagte Rae bei der Bekanntgabe ihrer Teilnahme. "Das ABFF war das erste große Festival, auf dem meine Arbeit gezeigt wurde, und es fördert weiterhin schwarze Kreative von Grund auf". Sie fügte hinzu: "Es macht auch verdammt viel Spaß." Das Festival, das weithin als führende Plattform für schwarze Kreative anerkannt ist, kehrt vom 15. bis 19. Juni live nach Miami Beach zurück."Es war erstaunlich, Issa dabei zuzusehen, wie sie mit ihrer unglaublichen Sensibilität für das Geschichtenerzählen und ihren erstaunlichen Leistungen in der Branche Grenzen sprengt", sagte Nicole Friday, Festivalproduzentin und Präsidentin von ABFF Ventures LLC. "Wir haben ihre Arbeit von Anfang an bewundert und bewundern sie dafür, dass sie authentisch geblieben ist und nie vergessen hat, wie wichtig es ist, die nächste Generation von Nachwuchskünstlern zu fördern.