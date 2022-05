«Was nun?»: Scholz stellt sich ZDF-Fragen

TV-News

Am Montagvorabend ist der Bundeskanzler bei Peter Frey und Bettina Schausten zu Gast.

Der Krieg in der Ukraine dauert nun schon über zwei Monate an, doch auch am 67. Tag der russischen Invasion auf den Nachbarstaat ist ein Ende noch lange nicht in Sicht. Die Diskussionen über Waffenlieferungen aus Deutschland haben angesichts der fortlaufenden Gräueltaten an Fahrt aufgenommen. Der Bundestag hat mit großer Mehrheit für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gestimmt.Am Montag reist Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) nach Kiew, Bundeskanzler Olaf Scholz ziert sich weiter diese Reise anzutreten. Er verhält sich weiter zurückhaltend, was zwischen der Ampel-Koalition und der Union für Streit sorgt. Auch koalitionsintern wird der Vorwurf lauter, dass Scholz nicht führe. Um diesen und weiteren Vorwürfen entgegenzutreten, stellt sich der Bundeskanzler den Fragen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und der stellvertretenden ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten.Am Montagabend, 2. Mai, um 19:20 Uhr ist er in der Sendungzu Gast. Es ist sein erster Auftritt in dieser Form seit seinem Amtsantritt im Dezember 2021. Im März war er auch im Ersten bei «Anne Will» zu sehen, zuvor stand er «maybrit illner» Rede und Antwort. Auch damals ging es jeweils um den Ukraine-Krieg.