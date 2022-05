Die nächste VOX Dokumentation geht unter

Quotennews

Die VOX-Samstags-Doku-Abende bleiben weiter ein Ladenhüter. Auch «Härtetest - Die Prüfung meines Lebens» fällt durch.

Zum mittlerweile dritten Mal in diesem Jahr versuchte sich VOX mit einer Dokumentation am Samstagabend. Zum dritten Mal lief es nicht gut. Den Anfang machte im Januarmit im Vergleich zu den kommenden Episoden guten 0,66 Millionen Zuschauer, die trotzdem lediglich 2,7 Prozent Marktanteil markieren konnten. Ebenfalls nicht absolut schlecht präsentierte sich damals die Zielgruppe mit 0,31 Millionen Umworbenen und daher einem tröstlichen Marktanteil von 5,5 Prozent. Da hatte man bei der roten Kugel also noch von einem nicht allzu schlechten Doku-Jahr träumen können. Bis der 26. Februar kam.Dann wollte VOXin die Primetime schicken und wurde mit 0,36 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von miserablen 1,7 Prozent gestraft. Die Zielgruppe konnte mit den erreichten 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen und dem daraus resultierenden Anteil am Markt von 3,1 Prozent auch nichts mehr retten. Doch es wurde nicht aufgegeben, wenn auch im März keine Doku kam, sollteam gestrigen Abend, die Erfolgsspur zurückholen. Mit wenig Erfolg.Immerhin lässt sich vorsichtig sagen, dass mit 0,4 Millionen Zuschauern der Marktanteil auf stolze 2,0 Prozent gesteigert werden konnte und auch die klassische Zielgruppe präsentierte sich mit 0,2 Millionen Fernsehenden und einem Marktanteil von 4,6 Prozent etwas verbessert. Von einem guten Primetime-Abend ist das dennoch weit entfernt, vor allem wenn auf den starken Vorabend bei VOX geblickt wird. Da holenoderstarke 0,75, 0,92 und 0,95 Millionen Zuschauer, bis dann eben 20:15 Uhr ist.