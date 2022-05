«70s Show»-Ableger holt sich die Originalstars

US-Fernsehen

In der neuen Netflix-Serie werden zahlreiche Altstars dabei sein.

Die meisten Darsteller der «That '70s Show» kommen für «That '90s Show» auf Netflix zurück. Topher Grace, Laura Prepon, Ashton Kutcher, Mila Kunis und Wilmer Valderrama haben alle Gastauftritte in der Spin-off-Serie und spielen wieder ihre Charaktere aus der Originalserie. Das einzige Mitglied der Hauptbesetzung, das nicht zurückkehrt, ist Danny Masterson, der Hyde spielte, da er sich auf einen Prozess wegen mehrerer Anschuldigungen sexueller Übergriffe vorbereitet.Wie bereits angekündigt, werden Kurtwood Smith und Debra Jo Rupp in «That '90s Show» die Rollen von Red und Kitty Forman wieder übernehmen. Sie werden von den neuen Darstellern Ashley Aufderheide, Callie Haverda, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi und Sam Morelos unterstützt.In der neuen Serie ist es 1995 und Leia Forman (Haverda), die Tochter von Eric (Grace) und Donna (Prepon), besucht ihre Großeltern für den Sommer, wo sie sich mit einer neuen Generation von Kindern aus Point Place unter dem wachsamen Auge von Kitty und dem strengen Blick von Red anfreundet.Die Multicam-Komödie hat bei Netflix eine Bestellung über zehn Episoden erhalten. Die Schöpfer der Originalserie, Bonnie Turner und Terry Turner, und ihre Tochter Lindsey Turner sind als Autoren und ausführende Produzenten an Bord. Gregg Mettler, ein ehemaliger «That 70's Show»-Schauspieler, schreibt ebenfalls und fungiert als ausführender Produzent und Showrunner.