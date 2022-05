MBC America möchte «The Masked Singer»-Welt-Staffel starten

International

Der Inhaber des Formates möchte eine internationale Ausgabe an den Start bringen.

Die-Sensation startet jetzt einen internationalen Wettbewerb, bei dem Prominente aus verschiedenen lokalen Ausgaben der Show rund um den Globus in einer weltweiten Schlacht gegeneinander antreten. Unter dem vorläufigen Titelwerden Talente aus «The Masked Singer»-Shows in verschiedenen Ländern gegeneinander antreten und bei der Suche nach dem "Global Masked Singer Champion" demaskiert werden.«One World, One Masked Singer» wird von MBC America, dem Eigentümer des Formats, und Craig Plestis, dem ausführenden Produzenten von «The Masked Singer» in den USA, von Smart Dog Media geleitet. Im Rahmen ihrer Partnerschaft hat MBC Plestis auch als Global Creative Officer für «The Masked Singer» verpflichtet. Er wird auch als Schöpfer und ausführender Produzent von «One World, One Masked Singer» durch Smart Dog Media fungieren."Dieses Projekt war ein Traum von mir, seit ich erkannte, dass «The Masked Singer» nach dem Erfolg des Formats in den USA ein globales Phänomen werden würde", so Plestis in einer Erklärung. "Mittlerweile gibt es das Format in mehr als 56 Ländern, und ich kann es kaum erwarten, Delegierte aus jedem einzelnen Land in brandneuen Kostümen für eine epische Wettbewerbsserie zu versammeln, die in jedem Masked-Singer-Gebiet auf der ganzen Welt ausgestrahlt wird."