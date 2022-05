«Bosch: Legacy» bekommt eine zweite Staffel

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Freevee möchte mehr Episoden der Serie haben.

Titus Wellivers Ex-Cop Harry Bosch wird zurückkehren, um auf Amazon Freevee weitere Fälle zu lösen. Amazon Freevee (ehemals IMDb TV) hat die Produktion von Staffel zwei vonbestätigt. Damit erfolgte die Verlängerung des Spin-offs der Serie «Bosch», die sieben Staffeln lang auf Prime Video lief, noch vor der Premiere am 6. Mai auf dem kostenlosen, werbefinanzierten Streaming-Dienst des E-Commerce-Riesen.Darüber hinaus erweitert Amazon Freevee sein Angebot an lizenzierten Inhalten durch eine kurzfristige Filmlizenzvereinbarung mit Disney Media & Entertainment Distribution für eine "begrenzte Auswahl" von Titeln der 20th Century Studios, darunter «Deadpool», «Deadpool 2», «Logan», «Hidden Figures», Kenneth Branaghs «Mord im Orient Express» und «The Post».Amazon Freevee kündigte außerdem die Verlängerung der dritten und vierten Staffel von «Top Class: The Life and Times of the Sierra Canyon Trailblazers», die Doku-Serie über ein Highschool-Basketballteam aus Südkalifornien von LeBron James und Maverick Carter's Uninterrupted, sowie gab man grünes Licht für vier neue Serien: die Kochwettbewerbsserie «America's Test Kitchen: The Next Generation», das Coming-of-Age-Drama «Beyond Black Beauty», die Familien-Wettbewerbsserie «Play-Doh Squished» und die Musikdokumentation «Post Malone: Runaway».