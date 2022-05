Primetime-Check

«Liebe im Sinn» oder «Bauer sucht Frau International»? Film bei Kabel Eins oder Gründershow bei VOX? Und wie lief es für den Krimi im ZDF?

Das gefragteste Programm des Tages war der ZDF-Krimi, den 5,41 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sehen wollten. Die Marktanteile beliefen sich auf starke 19,1 und 8,0 Prozent.undsahen im Anschluss 4,11 und 2,43 Millionen, was auf dem Gesamtmarkt für 15,7 und 14,4 Prozent Sehbeteiligung sorgte. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen noch 9,4 und 5,6 Prozent zu Buche. Das Erste war mitbei 1,97 Millionen gefragt, die für magere Quoten von 7,0 und 4,9 Prozent sorgten.undsteigerte die Reichweite auf 2,67 und 3,13 Millionen, die Markanteile stiegen auf 9,7 und 15,3 Prozent sowie 6,3 und 11,4 Prozent bei den Jüngeren.Bei den Privaten hatte RTL mitdie Nase vorne, die Kuppelshow sahen 3,11 Millionen, was aber nur zu einem Zielgruppenanteil von 9,2 Prozent führte, da lediglich 0,62 Millionen werberelevante Zuschauer einschalteten.verbuchte ab 22:15 Uhr 1,77 Millionen Zuschauer und schwache 7,0 Prozent bei den Umworbenen. Für VOX und ProSieben lief es in der Zielgruppe deutlich besser.holte für die rote Sieben 1,25 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was zu starken 12,4 Prozent bei den Umworbenen führte.ergatterte noch ein 0,68-millionenköpfiges Publikum und 10,9 Prozent in der Zielgruppe. VOX triumphiert mitam Montagabend, auch wenn das Ergebnis etwas niedriger als zuletzt ausfiel. Die Gründershow verbuchte 1,78 Millionen Fernsehzuschauer und 12,7 Prozent bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Sehern.Ein deutliches Minus musste auch RTLZWEI verkraften, denn für-Doppelfolge interessierten sich diesmal nur 0,62 und 0,72 Millionen Zuschauer. Die Millionärsfamilie musste sich mit Zielgruppenquoten von soliden 5,1 und 5,2 Prozent begnügen – das niedrigste Ergebnis in diesem Jahr. Niedrig fielen auch die Quoten fürbei Sat.1 aus. Die Datingshow sahen nur 0,54 Millionen Zuschauer, was zu miserablen 4,1 Prozent bei den Umworbenen führte. Ein wenig besser lief der Kabel-Eins-Film, den 0,85 Millionen Zuschauer sahen. Die orangene Eins markierte eine Sehbeteiligung von ordentlichen 4,7 Prozent in der Zielgruppe.