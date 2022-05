Dirk Steffens startet bei Geo neues Instagram-Format

Köpfe

Außerdem wird der langjährige «Terra X»-Mann eine Kolumne auf geo.de schreiben.

Anfang des Monats war bekannt geworden, dass Dirk Steffens das ZDF verlässt und zu RTL Deutschland wechseln wird. Lange Jahre präsentierte der Wissenschaftsjournalist Formate unter der Marke «Terra X» und «Faszination Erde». Zuletzt war er auch im «Terra X Podcast» zu hören. Diese Aufgabe hatte zuletzt bereits Harald Lesch von Steffens übernommen. Nun gab RTL Deutschland bekannt, welche Projekte Steffens künftig für die Kölner umsetzen wird. Richtiger müsste es Hamburg heißen, denn Dirk Steffens soll die Gruner+Jahr-Marke „Geo“ vorantreiben. Nach der Fusion mit G+J liegt die Verantwortung bekanntlich bei RTL.Für Geo wird der Moderator eine „Reel-Kolumne“ auf Instagram präsentieren. Darin präsentiert Steffens unter dem Motto "Wir müssen reden" alle zwei Wochen ein kontroverses Thema und seine Haltung dazu. Beispielsweise äußert er sich dazu, warum Atomenergie kurzfristige Energieengpässe durch das russische Gasembargo nicht decken kann. Die erste Folge des Reels erscheint am heutigen Montag, 2. Mai. Mehr Hintergründe zu diesen Themen und persönliche Erfahrungen von Dirk Steffens liefert seine Kolumne auf geo.de: "Steffens staunt". Für das ‚Geo‘-Magazin interviewt er außerdem namenhafte Vordenker der Gegenwart.„Dirk Steffens berichtet als einer der renommiertesten Wissenschaftsjournalisten Deutschlands eindrücklich über die Schönheit und Verletzlichkeit unseres Planeten. Wir freuen uns sehr, ihn als Teil der Geo-Familie an Bord zu haben. Wir sind gespannt auf unsere gemeinsamen Vorstöße in die großen Themen der Wissenschaft!“, werden die Chefredakteure von Geo, Markus Wolff und Jens Schröder, in einer vorbereiteten Mitteilung zitiert. Dirk Steffens sagt: „Geo steht für hochwertigen Wissenschaftsjournalismus mit bildgewaltigen Reportagen, tiefgründigen Recherchen und beeindruckenden Geschichten. Ich bin stolz, gemeinsam mit Geo ein neues Kapitel aufzuschlagen.“