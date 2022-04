Heldensterben bei The CW und das Ende von «Space Force»

US-Fernsehen

Beim amerikanischen Network The CW wurden gleich zwei Shows gecancelt, außerdem muss eine Netflix-Show mit der Absetzung klarkommen.

Sieben Staffeln liefen bei The CW, jetzt ist Schluss.wird nach der siebten Staffel nicht fortgesetzt werden, darüber berichtete der Branchendienst Variety unter Bestätigung des Co-Showrunners und ausführenden Produzenten Keto Shimizu. "Nun, Leute. Es war ein unglaublicher Lauf. Allerdings hat uns CW mitgeteilt, dass es keine Staffel 8 von «Legends of Tomorrow» geben wird. Unsere Herzen sind gebrochenem, aber wir sind auch unendlich dankbar für die erstaunliche Arbeit, die unsere Besetzung, die Crew und Autoren zu dieser kleinen Show beigetragen haben", schrieb Shimizu auf Twitter. Mit Start im Jahr 2016, lief damit das Serien-Finale bereits am 2. März 2022.Doch CW musste weitere Entscheidungen treffen und auchwurde aus dem zukünftigen Prorgamm gestrichen. Die Show brachte es auf drei Staffeln und die Nachricht über das Aus der Show kam ebenfalls über Twitter an die Öffentlichkeit. Showrunner Caroline Dries schrieb: "Ich habe gerade die traurige Nachricht erhalten, dass «Batwoman» keine Staffel vier sehen wird. Ich bin fassungslos, aber voller Dankbarkeit. Was für eine Ehre, 51 Folgen zu machen. So viele inspirierende, brillante Menschen haben zu dieser Serie beigetragen. Vielen Dank an Produzenten, Besetzung und Crew. Danke, Fans!" Damit endet der etwas holprige Weg der Show nach drei Jahren, bereits nach Staffel eins gab es einige Unstimmigkeiten, da Hauptdarstellerin Ruby Rose sich verabschiedete und in Staffel zwei durch Javicia Leslie ersetzt wurde. Mit dem Streichen dieser beiden Shows laufen bei CW nun nur noch «The Flash» und «Stargirl» als Serien aus dem DC-Spektrum.Außerdem wurde jüngst bekannt, dass miteine weitere Netflix-Show aus dem Programm des Streamingriesen fliegt. Für Steve Carell ist damit nach zwei Staffeln Schluss. Hierbei soll wohl der Verlauf der zweiten Staffel Grund für das Aus sein. In einer Kritik von Caroline Framke finden sich die Aussagen, dass durch die Entwicklung der Charaktere die Spannung verloren gegangen sei und im Ganzen das Ergebnis damit nicht halb so elegant oder ehrgeizig, wie im Vergleich zu Staffel eins, sei. Dabei hatte die Kombo aus Steve Carell und Greg Daniels für «Space Force» viel versprochen, denkt man an den Erfolg von «The Office». Während sich hingegen die Show nun verabschieden muss, gab Netflix bereits bekannt, mit Daniels an weiteren Produktionen zu arbeiten.