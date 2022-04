«Star Wars» kann nicht mithalten

Quotennews

Mit «Django Unchained» sicherte sich ProSieben in der Vorwoche einen erfolgreichen Film-Freitagabend. «Star Wars: Die dunkle Bedrohung» konnte da nicht mithalten.

Mit dem Tarantino-Filmmarkierte ProSieben in der Vorwoche am Freitag einen starken Film-Abend. Insgesamt verfolgten den Streifen 1,27 Millionen Zuschauer, wodurch sich mit 5,2 Prozent am TV-Markt breitgemacht werden konnte. Neben der guten Gesamtreichweite überzeugte aber vor allem die Leistung der Zielgruppe. Hier sammelten sich 0,6 Millionen 14- bis 49-Jährige, die so für einen Marktanteil von starken 10,2 Prozent sorgen konnten. Im Vergleich der Freitags-Filme war «Django» ► damit auf Platz eins zu setzten, «Stirb langsam» holte für RTLZWEI 0,88 Millionen Zuschauer, 0,27 Millionen Zielgruppen-Zuschauer und entsprechend gesamte 3,4 und umworbene 4,4 Prozent. Kabel Eins fiel mitund 0,64 Millionen Zuschauern etwas durch, mit 0,23 Millionen Umworbenen gelangen immerhin 3,9 Prozent Marktanteil. Insgesamt kam Kabel Eins auf nur 2,4 Prozent.In der gestrigen Primetime änderte sich an der Rangfolge der Freitags-Filme nichts, wenn auch Kabel Eins keinen Film, sondernzeigte. Die Crime-Serie zeigte den Start den 14. Staffel mit drei Folgen am Stück. Beginnend mit 0,62 Millionen Zuschauern konnte sich auf 0,8 gesteigert und im Anschluss wieder auf 0,74 Millionen Zuschauer reduziert werden. Der Marktanteil stieg konstant von 2,3 auf 3,0 und 3,3 Prozent. Identisches Bild in der Zielgruppe, in welcher mit 0,2 Millionen Umworbenen gestartet wurde, sich auf 0,29 gesteigert und im Anschluss auf 0,28 Millionen reduziert wurde. Auch hier gaben die Marktanteile aber eine konstante Steigerung von 3,4 über 4,8 auf 5,0 Prozent an. Mit zumindest keiner Gesamt-Steigerung konntebei RTLZWEI glänzen. Der Streifen holte 0,81 Millionen Zuschauer und einen respektablen Marktanteil von 3,1 Prozent, die Zielgruppe präsentierte sich hier mit 5,2 Prozent Marktanteil bei 0,31 Millionen Umworbenen.Während also im Vergleich zu Teil eins (0,88 Millionen Zuschauer) etwas Reichweite verloren ging, steigerte sich die Zielgruppe (0,27 Millionen). Unterföhring konnte sich mit der gestrigen Leistung zwar wieder an die Spitze der Primetime-Filme setzten, es verließen jedoch in jeder Kategorie etwas Zuschauer den Sender mit der Roten Sieben. Insgesamt holte «Star Wars: Die dunkle Bedrohung» 1,17 Millionen Zuschauer, wodurch der Marktanteil im Vergleich zur Vorwoche auf 4,6 Prozent sank. Die klassische Zielgruppe reduzierte sich deutlich auf 0,36 Millionen Umworbene, demnach fiel auch der entsprechende Marktanteil auf 6,3 Prozent.