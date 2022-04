«Let's Dance» mit schlechtester Staffel-Leistung

Quotennews

In der letzten Woche verlor das Tanz-Format deutlich Boden in Richtung der 4-Millionen-Marke. Gestern fiel «Let's Dance» weiter.

In der diesjährigen Staffel vonbleibt es vorerst bei drei Ausgaben, die die 4-Millionen-Marke knacken konnten. Am 04., 11. und 18. März schauten 4,08, 4,14 und exakt 4 Millionen Zuschauer beim RTL-Tanz-Format rein, danach ging die Show für vier Wochen unter die begehrte Reichweiten-Marke. Mit der Show letzte Woche entfernte sich RTL mit 3,85 Millionen Zuschauern sogar so weit von der Marke, wie in der Staffel noch nie zuvor. Bis gestern. Da schauten mit 3,7 Millionen Zuschauer ab drei Jahren so wenige bei «Let's Dance» zu, wie noch nie zuvor in der diesjährigen Staffel. Der Marktanteil fiel von zuletzt 15,8 weiter auf 15,5 Prozent.Die Zielgruppe präsentierte sich die gesamte Staffel über bisher recht stark, einzig die Ausgabe vom 25. März fiel mit 0,98 Millionen Umworbenen unter die 1-Million-Marke. Auch gestern sollten wieder stabile 1,06 Millionen 14- bis 49-Jährige gemessen werden können, der Marktanteil lag damit am entsprechenden Markt bei exzellenten 18,9 Prozent. Der Wunsch, die 4-Millionen-Marke wieder zu erreichen, wird in Köln also vorerst ein Traum bleiben.Durch die verschlechterte Primetime-Leistung holte auch das Anschluss-Formatwieder schlechtere Werte. Von zuletzt 2,2 Millionen Zuschauern ab 23:30 Uhr fiel sich das Interesse auf 2,11 Millionen, der Marktanteil steig jedoch damit von 15,4 auf 15,5 Prozent an. In der klassischen Zielgruppe ergab sich eine Steigerung von 14,3 auf 17,2 Prozent, bei gemessenen 0,62 Millionen Zuschauern im Vergleich zu 0,54 Millionen in der Vorwoche.