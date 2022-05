Die Ninjas fallen weiter

Quotennews

Parkour, Powertower, Pleite? Mit Show drei der «Ninja Warrior Germany - Allstars» ging es knapp weiter in Richtung Quoten-Keller.

Im letzten Jahr versuchte sich RTL erstmals am «Allstars»-Format vonund bis auf die erste Show, die am 04. April 2021 mit 2,21 Millionen Zuschauer und vor allem 1,14 Millionen Umworbenen glänzen konnte, lief es mit dem Format Stück für Stück schlechter. Im Laufe der ersten Staffel ging die Zweistelligkeit im Marktanteil der Zielgruppe verloren, wobei das Finale 2021 diese nochmal erreichte, im neuen Jahr angekommen holten bei der Premieren-Episode der neuen Staffel gute 0,71 Millionen 14- bis 49-Jährige einen Anteil von 12 Prozent nach Köln, doch bereits Woche zwei ließ die Erwartungen sinken, als nur noch 9,4 Prozent erreicht wurde.Wie tief werden die Ninjas in diesem Jahr als fliegen? Scheinbar geht der Sturzflug vorerst minimal weiter. Von zuletzt 1,49 Millionen landete RTL mit der Primetime-Show gestern bei noch 1,48 Millionen Zuschauern, der Marktanteil sank daher von bereits schlechten 5,1 auf glatte 5 Prozent. In der Zielgruppe setzte sich dieser Trend fort. Mit zuletzt 0,69 Millionen Umworbenen war die Zweistelligkeit mit 9,4 Prozent bereits gefallen, gestern wiederholten die 0,67 Millionen Zuschauer aus der Zielgruppe diesen Marktanteil mit erneut 9,4 Prozent.Danach versuchte sich der Sender aus Köln zum vierten Mal in diesem Jahr mit einer Ausgabean einem Sonntag. Mit 0,92 Millionen Zuschauern konnte ein guter Teil der Primetime-Interessenten ab 22:30 Uhr gehalten werden, der Marktanteil stieg auf 5,7 Prozent. Mit 8,6 Prozent am Zielgruppen-Markt konnten noch 0,32 Millionen Zuschauer im Zielgruppen-Alter gehalten werden.