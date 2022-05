Blockbuster-Battle

Dieses Battle reicht von einem Filmklassiker aus den 90ern hin zu einem Reboot mit modernen Frauenrollen und einem tragischen Geburtstag.

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(ProSieben, 20:15 Uhr)Elizabeth Banks inszeniert das hochexplosive Reboot: Nach Cameron Diaz, Drew Barrymore und Lucy Liu treten nun Kristen Stewart, Ella Balinska und Naomi Scott ihren Dienst als Charlies Engel an. Sabina, Jane und Elena heften sich an die Fersen einer kriminellen Organisation, die in Besitz einer nachhaltigen Energiequelle namens Calisto ist. Das von Elena persönlich entwickelte System weist jedoch einen Fehler auf und kann somit zu einer gefährlichen Waffe werden. Quotenmeter waren vor allem die Action-Szenen etwas zu hölzern : „Während Banks ein sehr fähiges Händchen darin beweist, Tricks, Diebstähle und sonstige gewiefte Aktionen zu entwerfen, sind Szenen, in denen es scheppert, knallt und kracht etwas hölzern gefilmt und geschnitten.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 5IMDb User Rating: 5(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Trees Geburtstag wird auch zu ihrem Todestag: Am Abend ihres Ehrentages ermordet eine maskierte Person die Studentin. Doch am nächsten Morgen erwacht Tree nicht etwa im Jenseits, sondern in einer Studentenbude - genau wie am Tag zuvor. Denn Tree befindet sich in einer Zeitschleife: Es ist wieder ihr Geburtstag und alle Ereignisse wiederholen sich - auch die Ermordung. Nur wenn es ihr gelingt, diese zu verhindern, kann sie den Horror beenden. Quotenmeter bezeichnete die Horrorkomödie als „absoluten Must-See“, obwohl weder die Zeitschleifen-Prämisse innovativ noch der Film richtig gruselig oder brutal sei. Dies mache aber der erfrischende Mix aus verschiedenen Genres und eine hohe Gag-Trefferquote wett ( Hier geht's zur kompletten Kritik ).Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDB User Rating: 7(ZDFneo, 20:15 Uhr)Ägypten 1923: Die Bibliothekarin Evelyn Carnahan begibt sich mit ihrem Bruder Jonathan auf die Suche nach Hamunaptra, der "Stadt der Toten". Um die sagenumwobene Stadt zu finden, brauchen sie Rick O'Connell, der als Einziger den genauen Standort kennt. Doch Rick (Brendan Fraser) befindet sich gerade als Todeskandidat im Gefängnis. Daher müssen Evelyn (Rachel Weisz) und ihr Bruder Jonathan (John Hannah) auch den Gefängnisaufseher Gad Hassan (Omid Djalili) mit auf die Reise nehmen. Die Abenteurer wissen nicht, in welche Lebensgefahr sie sich begeben: Hamunaptra ist die letzte Ruhestätte des Hohepriesters Imhotep (Arnold Vosloo), eines Pharaonenmörders, der vor 3000 Jahren mit dem grausigen Fluch belegt wurde, lebendig in seinem Sarg eingeschlossen zu bleiben. Evelyn befreit Imhotep versehentlich aus dem Sarg - und die Expeditionsteilnehmer stehen vor der Herausforderung, die Mumie wieder ins Reich der Toten zurückzuschicken. Das erweist sich jedoch als schwierige Aufgabe, da Imhotep über übernatürliche Kräfte verfügt.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 5IMDb User Rating: 7