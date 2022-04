US-Netflix verliert «Schitts Creek»

US-Fernsehen

Der frühere Hit wird nicht mehr beim Streamingdienst zur Verfügung stehen.

Die mit dem Emmy prämierte Sitcomwird in den USA noch in diesem Jahr Netflix verlassen und exklusiv zum Disney-Dienst Hulu wechseln. Hulu kündigte an, dass die Serie ab dem 3. Oktober 2022 im Abonnement auf Abruf verfügbar sein wird. Die bei den Fans beliebte Serie, die ursprünglich in den USA auf Paramounts Pop TV ausgestrahlt wurde, beendete ihre sechsjährige Laufzeit im Jahr 2020.Im Jahr 2020 schrieb die Serie Geschichte, indem sie bei den Primetime Emmy Awards in allen Comedy-Kategorien gewann – die meisten Preise in einer einzigen Staffel für eine Comedy. Dazu gehörten Trophäen für Catherine O'Hara und Eugene Levy als Hauptdarstellerin und Hauptdarsteller sowie für Annie Murphy und Daniel Levy als Nebendarstellerin und Nebendarsteller.Im Mittelpunkt von «Schitt's Creek» stehen der unverschämt reiche Videothekenmagnat Johnny Rose (Eugene Levy), seine ehemalige Soap-Star-Frau Moira (Catherine O'Hara) und ihre beiden erwachsenen Kinder – das selbsternannte schwarze Schaf der Familie David (Daniel Levy) und die Karrierefrau Alexis (Annie Murphy). Als die Familie plötzlich bankrott ist, bleibt ihr nichts anderes übrig, als nach Schitt's Creek zu ziehen, eine Kleinstadt, die Johnny einst als Scherz gekauft hat. Sie sind gezwungen, in einem Motel zu leben, und ihr verwöhntes Leben ist nur noch eine Erinnerung. Sie kämpfen darum, Jobs und Beziehungen zu finden und vor allem herauszufinden, was es bedeutet, in dieser liebenswerten Stadt, die sie widerwillig ihr Zuhause nennen, eine Familie zu sein.