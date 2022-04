Daniela Will wird auch ntv-Moderatorin

Köpfe

Bereits ab dem kommenden Sonntag verstärkt die RTL-Moderatorin das Team des Nachrichtensenders.

Der Nachrichtensender ntv hat sich die Dienste von Daniela Will gesichert, die das Moderationsteam bereits ab dem kommenden Sonntag, 1. Mai verstärken wird. Will ist bereits seit April für Schwester-Sender RTL aktiv, wo sie in der Morgenschiene der «Punkt»-Sendungen zu sehen ist ( Quotenmeter berichtete ). Zuvor begann sie ihre journalistische Laufbahn 2011 in den TV-Redaktionen von AFN, ZDF (Landesstudio Hessen) und dem SWR sowie in der Berliner Redaktion von ‚PromiFlash‘. Nach ihrem Volontariat und der anschließenden Tätigkeit als Jungredakteurin bei «17:30 Sat.1 Live» in Mainz war sie Redakteurin bei Final Frame. Im Frühjahr 2016 wechselte die gebürtige Mannheimerin als Redakteurin und Reporterin zu WeltN24.„Ich freue mich sehr, dass wir mit Daniela Will eine versierte und zugleich sehr einnehmende neue Kollegin gewinnen konnten. Sie ist eine Vollblutjournalistin, die als Redakteurin und als Reporterin über umfangreiche Live-Erfahrungen verfügt. Das ist für die Moderation mehrstündiger Sendungen, gerade auch in Breaking News Situationen bei ntv, extrem wichtig", erklärt ntv Chefredakteurin Sonja Schwetje.Daniela Will freut sich auf ihre Aufgabe: „Informationen und Ereignisse aktuell, kompakt und verständlich abzubilden, gehört für mich zu den wichtigsten Aufgaben. Nun bin ich gespannt darauf, Nachrichten aus einer neuen Perspektive mitzugestalten. Auf diese weitere Facette des TV-Journalismus freue ich mich sehr, genau wie auf das gesamte ntv Team."