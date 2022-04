Wenn das Hochzeitsgeschenk verschwindet

Soap-Check

Bei «Rote Rosen» ist Walters Mitbringsel abhanden gekommen – und Geld ebenso.

Carla genießt Philips Aufmerksamkeit und die damit verbundene Unverbindlichkeit. Somit ist sie völlig überrumpelt, als Philip ihr öffentlich eine Liebeserklärung macht. Florian und Katrin behalten ihre Trennung gegenüber Anke und Leo für sich. Während Franzi spekuliert, ob Florian zu Anke zurückkehrt, ist Mia traurig. Katrin spürt bei aller Wehmut, dass sie richtig entschieden hat. Florian dagegen fragt sich: Was jetzt? Simon hadert nach der Ultraschalluntersuchung, nicht der biologische Vater von Saras Kind zu sein. Die ist genervt von Simons Unentschlossenheit und flüchtet zu ihrer Mutter. Ausgerechnet Gunter kann Simon als verständnisvoller Ratgeber zur Seite stehen. Ben und Tina sind ratlos: Walters Hochzeitsgeschenk - inklusive 500 Euro - ist nicht auffindbar. Dann erzählt Lilly, dass sie allerlei Hochzeitsramsch auf dem Schulbasar verkauft hat. Hendrik ist nach Brittas Entlassung besorgt und engagiert Amelie als Unterstützung. Die stiftet allerdings eher Chaos und Hendrik beschließt die Betreuung selbst zu übernehmen.Da sich Gerry und Shirin wieder versöhnt haben, möchte auch Merle ihr Misstrauen überwinden und freut sich, gemeinsam mit den beiden und Henning einen Ausflug zu machen. Doch dabei sieht Merle einmal mehr, wie vertraut Shirin und Gerry miteinander umgehen, und verlangt von Shirin, dass sie ihren Freund ein für alle Mal in Ruhe lässt. Nach dem Gespräch mit Paul ist Josie durch den Wind und sucht Zuflucht in der Küche, wo sie Tina ihre Gefühle für Paul gesteht. Auf Tinas Rat hin nimmt Josie sich vor, sich voll und ganz auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Indessen verabschiedet sich Tina von Paul und stellt infrage, ob Constanze wirklich die richtige Frau für ihn ist. Hildegard kann Alfons‘ Rückkehr aus seinem Urlaub kaum erwarten und freut sich umso mehr, als dieser sie mit seiner Ankunft früher als gedacht überrascht. Alfons entführt sie zu einer Almwiese und die beiden genießen ihr Wiedersehen. Währenddessen wartet Tina mit einer weiteren Überraschung bei den Sonnbichlers zu Hause. Als Michael mit Carolins möglicher Abreise aus Bichlheim konfrontiert wird, kommen alte Gefühle in ihm hoch. Deshalb beschließt er, Carolin vorerst aus dem Weg zu gehen, doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht. Denn Rosalie hat Carolin bereits zu einem Abendessen eingeladen und hat einen überraschenden Vorschlag für die beiden …Nachdem Tina und Korbinian in der Apotheke ein spontanes Schäferstündchen hatten, vermisst Korbinian seine Unterhose. Wird ihr Abenteuer auffliegen? Schattenhofer will sich im Alleingang um den Erpresser kümmern. Kommt die Hundedame Bruni unbeschadet zurück zum Herrli?Eva ist getroffen, als Dominic ihr klar macht, dass er ihre Gefühle nicht erwidert. Allerdings bekommt sie den Eindruck, dass er sie anlügt. Aber warum tut er das? Gerade als Till glaubt, dass Mareike sich langsam fängt, erhält sie eine Nachricht, die ihr das Herz zerreißt. Weil Corinna sie als Freundin braucht, verzichtet Ute auf ihr Geburtstagsdate mit Benedikt und verpasst seine romantische Überraschung.Maximilian erfährt von dem Sex-Video von ihm und Caroline. Er will Justus das Druckmittel abnehmen und zieht dabei alle Register. Lucie spürt, dass Miro ihr etwas verheimlicht. Sie will ihm eine Brücke bauen, ihr die Wahrheit anzuvertrauen.Als Emily erfährt, dass ausgerechnet Tuner in Geschäftsverhandlungen mit der Chefin eines exklusiven Member-Clubs steht, wächst ihr Frust, denn sie und Sunny versuchen schon seit Monaten, mit dieser Dame in Kontakt zu kommen, um über eine mögliche Kooperation zu sprechen. Als sich ihr die Gelegenheit bietet, spricht Emily die Dame an und hält in Tuners Anwesenheit einen engagierten Pitch für Vleder BAG, doch die Dame lässt Emily abblitzen.Lea bekommt mit, wie Meike und Sam fies über ihre berufliche Bauchlandung lästern. Sie könnte ausflippen! Auf der Spendenparty für das Hostel will sie Meike deshalb einen reindrücken – allein mit ihrer Präsenz. Als sie dort Robert entdeckt, der sich insgeheim genauso wie sie an der prekären Lage des Hostels weidet, ist ihr Interesse geweckt. Lea knüpft Kontakt zu ihm und die beiden stellen schnell fest: Sie sind aus demselben Holz geschnitzt. Nach einem angenehmen Abend an der Hotelbar kommen sich Lea und Robert schließlich näher.Denny ist völlig fertig, als Lynn mit Luna aus dem Krankenhaus zurückkommt. Sie kann ihm noch immer nicht verzeihen, dass er den Unfall mit Luna verschuldet hat. In der Werkstatt passiert dem unkonzentrierten und gereizten Denny später ein folgenschwerer Fehler. Er bricht daraufhin verzweifelt vor Joe zusammen, weil ihm gerade alles zu viel wird. Joe zeigt großes Verständnis und Nachsicht. Er rät Denny, aufgrund des Stresses die Gesellenprüfung zu verschieben. Denny will es sich überlegen, ist dann aber umso überraschter, als Lynn sich nach einem Gespräch mit Krätze versöhnlich gibt. Sie entschuldigt sich bei ihm für ihr Verhalten. Lynn hat erkannt, wie viel Denny für sie und Luna tut. Nun will sie ihm etwas zurückgeben, indem sie ihm den Rücken für die Prüfung freihält.