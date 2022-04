ZDF-Abend zeigt sich diese Woche geschwächt

Quotennews

Auf dem Gesamtmarkt verloren fast alle Programme der Primetime gegenüber den Vorwochen recht deutlich an Zuschauern.



Auch in dieser Woche startete das ZDF mit dem Krimierfolgreich in die Primetime und setzte sich wie so oft an die Spitze der Tagesrangliste. Mit 4,92 Millionen Fernsehenden war die Zuschauerzahl allerdings so gering wie seit Monaten nicht mehr. So fiel der Sender auch leicht auf einen weiterhin starken Marktanteil von 18,2 Prozent zurück. Die 0,45 Millionen Jüngeren hielten sich mit hohen 7,6 Prozent auf einem ähnlichen Niveau wie zuletzt. Parallel dazu verlor auchmit 4,12 Millionen Krimifans sowie überzeugenden 15,4 Prozent Marktanteil recht deutlich. Die 0,40 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerten sich hingegen auf gute 6,4 Prozent.Recht ähnlich stand auch bei derdas schwächste Resultat seit über einem Monat auf dem Papier. Die 3,88 Millionen Neugierigen verbuchten noch hohe 17,4 Prozent. Unterdessen verbesserten sich die 1,04 Millionen jüngeren Satirefans auf ausgezeichnete 17,7 Prozent Marktanteil. Einzig daslegte gegenüber der vorherigen Ausgabe zu. Hier sicherten sich 1,93 Millionen Zuschauer ein akzeptables Ergebnis von 10,3 Prozent. Die 0,80 Millionen Jüngeren verbuchten herausragende 15,6 Prozent Marktanteil.Dadurch dass das ZDF an diesem Freitagabend etwas schwächer als gewöhnlich auftrat, war der Vorsprung zum Ersten nicht so enorm. Hier wurde die Komödieausgestrahlt, für welche 3,76 Millionen Fernsehende einschalteten. Dies hatte eine hohe Sehbeteiligung von 13,9 Prozent zur Folge. Bei den 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährigen kam man hingegen nicht über akzeptable 5,1 Prozent Marktanteil hinaus.