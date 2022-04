Neues «Goodbye Deutschland»-Spin Off legt einen erfolgreichen Auftakt hin

Quotennews

Zumindest nach diesem überzeugenden Start scheint der neue Ableger deutlich gefragter zu sein als der vorherige.



Nachdem die berühmte Auswanderersoap zuletzt von den größten Abenteurern erzählt hatte, startete diese Woche bei VOX ein weiteres Spin-Off unter dem Titel. Die vier neuen Folgen erzählten von Menschen, die für ihre große Liebe vieles aufgeben. So zieht Crizi auf die griechische Insel Santorini, während Roman Deliah aus Uganda heiratet. Carina hat Rodgers 2020 im Urlaub in Kenia kennengelernt und obwohl sich die beiden nun ein Jahr lang nicht gesehen haben, steht nun die Hochzeit an.Das vorherige Spin-Off hatte zuletzt noch 0,89 Millionen Fernsehende zum Einschalten bewegt, was mäßigen 3,2 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 0,33 Millionen Jüngeren stand zuletzt ein akzeptabler Marktanteil von 5,1 Prozent auf dem Papier. Die Folgen rund um die große Liebe scheinen zumindest nach der ersten Folge deutlich besser anzukommen als die Abenteurer-Ausgaben. Mit 1,12 Millionen Zuschauern startete das Spin-Off nämlich deutlich über dem Niveau, auf dem die vorherigen Episoden gelaufen waren. Somit kletterte der Sender auch direkt einen Prozentpunkt auf passable 4,2 Prozent nach oben. Eine ähnliche Entwicklung war in der Zielgruppe zu beobachten, wo die 0,45 Millionen Umworbenen mit guten 7,5 Prozent Marktanteil sogar über den Senderschnitt hinauskamen.Direkt im Anschluss wurde eine Wiederholung einer regulären-Folge angeschlossen. Auch wenn sich das Publikum nun auf 0,85 Millionen Menschen verkleinerte, so wuchs der Marktanteil nun auf einen guten Wert von 5,0 Prozent. Auch die 0,38 Millionen Werberelevanten legten noch eins drauf und standen nun bei einem hohen Resultat von 8,3 Prozent.