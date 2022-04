Veritasium  Wissenschaftsthemen für alle verständlich verpackt

YouTuber

Über elf Millionen Menschen haben den Kanal von Derek Muller abonniert, der die verrücktesten Projekte realisiert, um seinen Zuschauern die Wissenschaft näher zu bringen.

Hinter dem erfolgreichen Wissenschaftskanal, der bereits seit 2011 existiert, steckt der australisch-kanadische Wissenschaftskommunikator Dr. Derek Muller. Seit nun 11 Jahren beschäftigt sich der Content-Creator nun schon damit, seinem Publikum wissenschaftliche Themen gut verständlich zu vermitteln. Und das mehr als erfolgreich, denn der Kanal misst 11,7 Millionen Abonnenten und die Videos werden regelmäßig millionenfach geklickt.Muller wurde am 9. November 1982 als Sohn südafrikanischer Eltern in Australien geboren. Bereits mit 18 Monaten zog seine Familie nach Vancouver in Kanada, wo er dann auch zur Schule ging. 2004 beendete er sein Studium der technischen Physik an der Queen’s University in Kingston, Ontario mit einem Bachelorabschluss. Im Anschluss hatte er vor, nach Australien zu ziehen, um dort Filmproduktion zu studieren. Stattdessen besuchte er die University of Sydney und machte seinen Ph.D. in physikalischer Wissenschaftsforschung. Auch seine Abschlussarbeit im Jahr 2008 beschäftigte sich bereits mit dem Thema, wie man effektive multimediale Inhalte im Bereich der physikalischen Bildung produziert.Zu diesem Thema passt der YouTube-Kanal Veritasium, der im Jahr 2011 entstand. Der Name besteht aus dem lateinischen Wort für Wahrheit „veritas“ und dem Suffix „-ium“, welches für zahlreiche Elemente zum Einsatz kommt. So entstand auch der Untertitel des Kanals: „an element of truth“. Das Logo des Kanals ist als Element eines Periodensystems gestaltet. Dazu gehört die Zahl „42.0“, die auf „die Antwort auf die große Frage des Lebens, des Universums und dem ganzen Rest“ aus Douglas Adams bekannten Roman „Per Anhalter durch die Galaxis“ anspielt. Zu Beginn waren die Videos noch wenige Minuten kurz. Muller erklärt wissenschaftlicher Notierungen, führt verschiedene physikalische Experimente durch oder stellt Passanten wissenschaftliche Fragen, um häufige Fehlannahmen innerhalb der Bevölkerung aufzudecken.Auch heute erscheinen noch regelmäßig Videos, die nun meist zehn bis 20 Minuten lang sind und weiterhin den Zuschauern physikalische oder wissenschaftliche Themen näherbringen. Das erfolgreichste Video wurde über 83 Millionen Mal geklickt und handelt von 96 Millionen Shade balls, die zum Trinkwasserschutz eingesetzt werden. Ähnlich beliebten Videos erzählen davon, welche Asteroiden gefährlich werden könnten, was der leichteste Feststoff oder das rundeste Objekt der Welt ist, ob Stille jemanden wirklich verrückt machen kann oder ob Parallelwelten existieren.Auch wenn die Videos auf Englisch sind, sind zahleiche der Clips mit Untertiteln versehen und es existieren auch entsprechende Kanäle zum Beispiel auf Deutsch, Italienisch, Arabisch, Russisch oder Spanisch. Auf dem Zweitkanal „2veritasium“, der ebenfalls von mehr als 500.000 Menschen abonniert wurde, erscheinen seit 20212 in unregelmäßigen Abständen zusätzliche Videos, die einen Blick hinter die Kulissen werfen. Im Jahr 2017 gründete Muller schließlich noch den Kanal „Sciencium“, der sich mit Entwicklungen im Bereich der Wissenschaft befasst.Muller war auch im australischen Fernsehen zu sehen und trat dort im Wissenschaftsmagazin «Catalyst» und der Sendung «Breakfast» als der „Why Guy“ auf. Zudem veröffentlichte er die Dokumentation «Uranium – Twisting the Dragon’s Tail», die den Eureka Preis für wissenschaftlichen Journalismus gewann. Er gewann den australischen Webstream Award für die beste Bildungs- und Lifestyle-Serie und tauchte in der Netflix-Serie «Bill Nye Saves the World» auf.